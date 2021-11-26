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Asgari ücretle birlikte o da artacak! İşsize 3692 TL

26.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı başında milyonlarca asgari ücretli zamlı maaş alacak. Dört aylık enflasyon verilerine göre yapılacak zam oranı şimdiden tahmin edildi. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işsizlik maaşı da artacak.

Asgari ücretle birlikte o da artacak! İşsize 3692 TL

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete gelecek zam oranını öğrenmek için gözünü kulağını hükümetten gelecek habere dikmişken, çeşitli tahminler de peş peşe geldi. Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşı da zamlanacak. Asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşı da artacak. İşsizlik maaşında şu anda görülen rakam 3 bin 692 TL. İşte hesaplamalar ile ilgili detaylar…

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ 1 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde 2021 yılı son 4 aylık verilerini açıklamıştı. Daha önce asgari ücret enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyrettiğinden tahminler şimdiden yapıldı. Rakamların netleşmesi için ise 2 veriye daha ihtiyaç var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayacaklarını ve uzlaşmaya hemen varılacağını düşündüğünü ifade etmişti. Net rakamın 2022 yılına girmeden belli olacağının da sinyallerini vermişti.

İŞSİZLİK MAAŞI EN YÜKSEK BRÜT ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 80’İ KADARDIR

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşını da artıracak. İşten ayrılan ya da çıkarılan ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar, 2022 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar. Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1420 liradan 1846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı bu durumda 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şöyle sıralamak mümkün:

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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