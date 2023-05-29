Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi! Meclis 3’lü artış için kolları sıvayacak

Türkiye yeni milletvekillerini 14 Mayıs’ta seçti. Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha güven tazeleyerek YSK geçici verilerine göre yüzde 52,14 oy oldı ve yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdığı yeni dönem başlarken TBMM 28. yasama döneminin atacağı ilk adım da belli oldu. Meclis’in açılması ile asgari ücret, memur ve emekli zammı için çalışmalar başlayacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKINDA MAKAS KAPANACAK

Yeni yasama döneminin resmen başlaması ile Meclis’e gelecek ilk yasal düzenlemelerden birisi 7.500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlarla ilgili olacak. Maaş zamları 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Bu kapsamda 10 bin-15 bin TL arasındaki maaşlara yüzde 45, 15 bin-20 bin TL arasındakilere yüzde 40 ve 20 bin TL üzerinde maaş alanlara yüzde 35 zam yapılması durumu söz konusu. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği söylemesi sonrası en düşük emekli maaşı için de 10 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM YOLDA

Emekli bayram ikramiyesinin ise 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. 2023 yılında yüzde 82 artış yapılan bayram ikramiyelerinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda zam oranı ise yüzde 50 olacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, memurlar ve işçiler gözünü yeni zam oranlarına dikmiş durumda. SGK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç 6 aylık enflasyon kadar zam oranı alacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 6 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. Merkez Bankası’nın son anketine göre 6 aylık zam oranının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 20,92 seviyelerinde olması bekleniyor. Refah payı hariç memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 18,68 olarak hesaplanıyor. Ancak kamu işçisine yapılan yüzde 45’lik zammın burada referans alınacağı ifade ediliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE EK ZAM

11 bin 848 TL olan en düşük memur maaşı Temmuz’da net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. 22 bin liralık en düşük maaş tüm memur maaşlarına kademeli bir seyyanen zam olarak yansıyacak. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32 olacak.

ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENECEK

Zam takviminde önemli bir yeri de asgari ücret alacak. Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması bekleniyor. Komisyon bu toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak. Burada da enflasyon rakamları baz alınacak. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak.

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise en net rakamı açıklayarak ‘500 dolar’ seviyelerinde olacağını kaydetmişti.

MAAŞLARA VERGİ AYARI

Asgari ücrette yapılacak artış özel sektörde çalışan milyonlar için de önemli olacak. Taban ücretin yukarı çekilmesi tüm ücretleri yükseltecek. Ücretler genel seviyesi yükselmiş olacak ve maaşlar artacak. Burada Temmuz ayında yapılacak asgari ücrete zam ile birlikte çalışanların maaşlarına vergi ayarı da gelmesi gündemde. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda TÜRK-İŞ ve TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor.

ÖZEL SEKTÖRDE ZAM ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Asgari ücretin üzerinde maaş alanların zam oranlarına ilişkin şirketler şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Türkiye’de asgari ücret ile çalışanlar için bir kanun bulunurken asgari ücretin üzerinde çalışanlar için bir kanun bulunmuyor. Asgari ücret, Tespit Komisyonu’nun belirlediği ölçüde yükselebilirken, asgari ücretin üstünde maaş alanlar için işverenin rıza gösterdiği oranda artış söz konusu.



