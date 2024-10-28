Asgari ücrette çok konuşulan rakam için 126 iktisatçıdan ortak bildiri! Ekonomi yönetimine çağrı: Yüzde 25 oranı kaygı verici

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2025 asgari ücret zammında. Özel sektör çalışanlarının maaşlarını da etkileyecek artışla ilgili kulislerde birçok oran konuşuluyor. Ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde ortaya çıktığı öne sürülen yüzde 25 oranı tartışmaları beraberinde getirdi. Söz konusu oran tepki çekti, 126 iktisatçı ortak bir bildiri yayımlayarak ekonomi yönetimine çağrıda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM İDDİASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmuştu. Karahan'ın burada asgari ücretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduğu, 2025 yılı asgari ücret zammı için yüzde 25 oranını verdiği öne sürüldü.

126 İKTİSATÇI EL BİRLİĞİ YAPTI

Bunun üzerine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki üniversite ve kurumlardan akademisyenler yüksek enflasyonun dar gelirlileri ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiğini vurguladıkları ortak bir bildiriye imza attı. Bildiride ekonomi yönetimine yüzde 25 zam oranıyla ilgili çağrı da yapıldı.

"YAŞAM STANDARTLARI CİDDİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

İktisatçıların ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorunu, dar gelirli vatandaşlarımızı ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirmiş ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürmüştür.

"YÜZDE 25'İN BAZ ALINMASI KAYGI VERİCİ"

Son dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Ancak, 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (%25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir.

"GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANININ ALTINDA YAPILACAK ÜCRET ARTIŞLARI GELİR DAĞILIMINI DAHA DA BOZAR"

Biz, aşağıda imzası bulunan iktisatçılar olarak:

Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini,

Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu,

Gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını,

Enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını, vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.

EKONOMİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI: GERÇEKLEŞEN ENFLASYON DİKKATE ALINMALI

Bu bağlamda, ekonomi politikasını yönetenleri:

⁠Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması,

⁠⁠Gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi, konularında acilen adım atmaya davet ediyoruz."

İŞTE BİLDİRİYİ İMZALAYAN EKONOMİSTLERİN LİSTESİ