FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrette çok konuşulan rakam için 126 iktisatçıdan ortak bildiri! Ekonomi yönetimine çağrı: Yüzde 25 oranı kaygı verici

Asgari ücrette çok konuşulan rakam için 126 iktisatçıdan ortak bildiri! Ekonomi yönetimine çağrı: Yüzde 25 oranı kaygı verici

28.10.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak' sorusu her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Yeni asgari ücret belirlenirken enflasyonun yüzde 25 oranında baz alınacağı beklentisi ise tartışma doğurdu. 126 iktisatçı el birliği yaptı, ortak bir bildiriye imza atıldı. Bildiriyle asgari ücret artışında yüzde 25 oranının baz alınmasının "kaygı verici" olduğu belirtildi, "acilen adım atılması" yönünde çağrı yapıldı.

Asgari ücrette çok konuşulan rakam için 126 iktisatçıdan ortak bildiri! Ekonomi yönetimine çağrı: Yüzde 25 oranı kaygı verici

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2025 asgari ücret zammında. Özel sektör çalışanlarının maaşlarını da etkileyecek artışla ilgili kulislerde birçok oran konuşuluyor. Ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde ortaya çıktığı öne sürülen yüzde 25 oranı tartışmaları beraberinde getirdi. Söz konusu oran tepki çekti, 126 iktisatçı ortak bir bildiri yayımlayarak ekonomi yönetimine çağrıda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM İDDİASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmuştu. Karahan'ın burada asgari ücretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduğu, 2025 yılı asgari ücret zammı için yüzde 25 oranını verdiği öne sürüldü.

thumbs_b_c_fb103ae80286aa849b16d33b60783075

126 İKTİSATÇI EL BİRLİĞİ YAPTI

Bunun üzerine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki üniversite ve kurumlardan akademisyenler yüksek enflasyonun dar gelirlileri ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiğini vurguladıkları ortak bir bildiriye imza attı. Bildiride ekonomi yönetimine yüzde 25 zam oranıyla ilgili çağrı da yapıldı.

"YAŞAM STANDARTLARI CİDDİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

İktisatçıların ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorunu, dar gelirli vatandaşlarımızı ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirmiş ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürmüştür.

asdfads

"YÜZDE 25'İN BAZ ALINMASI KAYGI VERİCİ"

Son dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Ancak, 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (%25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir.

Başlıksız-8

"GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANININ ALTINDA YAPILACAK ÜCRET ARTIŞLARI GELİR DAĞILIMINI DAHA DA BOZAR"

Biz, aşağıda imzası bulunan iktisatçılar olarak:

  • Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini,
  • Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu,
  • Gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını,
  • Enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını, vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.

thumbs_b_c_71162134e4b6f22292590b06943298d2

EKONOMİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI: GERÇEKLEŞEN ENFLASYON DİKKATE ALINMALI

Bu bağlamda, ekonomi politikasını yönetenleri:

  • ⁠Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması,
  • ⁠⁠Gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi, konularında acilen adım atmaya davet ediyoruz."

İŞTE BİLDİRİYİ İMZALAYAN EKONOMİSTLERİN LİSTESİ

  • Ceyhun Elgin, Boğaziçi Üniversitesi
  • Adem Yavuz Elveren, İzmir Ekonomi Üniversitesi & Fitchburg State University
  • Cem Oyvat, University of Greenwich
  • A. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi
  • A. Oğuz Demir, Ekonomistler Platformu
  • Ahmet Haşim Köse, Open University
  • Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi (Emekli)
  • Ahmet Yılmaz, Marmara Üniversitesi
  • Ali Alper Alemdar, St. Francis College
  • Ali Rıza Güngen, McMaster University
  • Alper Duman, İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • Anıl Aba, Yaşar Üniversitesi
  • Arda Tunca, Bağımsız Araştırmacı
  • Armağan Gezici, UWE Bristol
  • Ata Can Bertay, Sabancı Üniversitesi
  • Ayça Akarçay, Galatasaray Üniversitesi
  • Ayça Tekin-Koru, TED Üniversitesi
  • Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi
  • Aziz Konukman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Baki Demirel, Yalova Üniversitesi
  • Begüm Özkaynak, Boğaziçi Üniversitesi
  • Bilin Neyaptı, Bilkent Üniversitesi
  • Bülent Eşiyok, İstanbul Gelişim Üniversitesi
  • Burçay Erus, Boğaziçi Üniversitesi
  • Çağla Ünlütürk, PAÜ
  • Caner Özdurak, Beykoz Üniversitesi
  • Cem Başlevent, İstanbul Kültür Üniversitesi
  • Cem Somel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Emekli)
  • Çiğdem Boz, Bağımsız Araştırmacı
  • Değer Eryar, İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • E. Ahmet Tonak, University of Massachusetts Amherst & Smith College
  • Ebru Voyvoda, ODTÜ
  • Elif Karaçimen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  • Emre Özçelik, ODTÜ-Kıbrıs
  • Engin Kara, Cardiff University
  • Ensar Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Ercan Uygur, Ankara Üniversitesi (Emekli)
  • Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet Yazarı
  • Erol Balkan, Hamilton College
  • Erol Taymaz, ODTÜ
  • Esra Uğurlu, Leeds University
  • F. Ahmet Öncü, Sabancı Üniversitesi (Emekli)
  • Fatih Kansoy, Oxford University
  • Fatih Özatay, TOBB ETÜ
  • Ferhat Akyüz, Samsun Üniversitesi
  • Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi
  • Fikret Görün, ODTÜ (Emekli)
  • Filiz Eryılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Galip Yalman ODTÜ (Emekli)
  • Gökçer Özgür, Gettysburg College
  • Gülbiye Y.Yaşar, Ankara Üniversitesi
  • Güldem Atabay, Ekonomist/Yazar
  • Güneş Aşık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  • Güney Işıkara, New York University
  • Günseli Berik, University of Utah (Emekli)
  • Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
  • Haluk Levent, İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • Hasan Cömert, Trinity College-Hartford
  • Hasan Murat Ertuğrul, Anadolu Üniversitesi
  • Hasan Tekgüç, Kadir Has Üniversitesi
  • Hayri Kozanoğlu, Altınbaş Üniversitesi
  • Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi
  • İbrahim Semih Akçomak, ODTÜ
  • İlhan Döğüş, University of Europe for Applied Sciences
  • İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi (Emekli)
  • İris Cibre, Finansal Piyasalar Uzmanı
  • İsmail Ertürk, Manchester University
  • Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi
  • Kerem Cantekin, Bağımsız Araştırmacı
  • Kıvanç Karaman, Boğaziçi Üniversitesi
  • Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi (Emekli)
  • Korkut Ertürk, University of Utah
  • M. Aykut Attar, Hacettepe Üniversitesi
  • M. Kerem Çoban, SOAS, University of London & Kadir Has Üniversitesi
  • M. Murat Kubilay, Uluslararası Finans Uzmanı
  • M. Teoman Pamukçu, ODTÜ
  • M.Necat Coşkun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Mehmet Şişman, Marmara Üniversitesi
  • Mehmet Uğur, University of Greenwich
  • Mehmet Uluğ, Roskilde University
  • Murat Birdal, İstanbul Üniversitesi
  • Murat Taşdemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Mustafa Ulus, Galatasaray Üniversitesi
  • Nesrin Nas, Ortak Yaşam Grubu
  • Oğuz Esen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • Oğuz Yıldırım, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  • Oktar Türel, ODTÜ (Emekli)
  • Oktay Özden, Kadir Has Üniversitesi
  • Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi
  • Öner Günçavdı, İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Onur Baycan, Anadolu Üniversitesi
  • Onur Yeni, Hacettepe Üniversitesi
  • Orhan Karaca, Bağımsız Araştırmacı
  • Orkun Saka, City, University of London & LSE
  • Özcan Ceylan, Özyeğin Üniversitesi
  • Özge Özay, Fitchburg State University
  • Özgün Biçer, Marmara Üniversitesi
  • Özgür Narin, Ordu Üniversitesi
  • Özgür Orhangazi, Kadir Has Üniversitesi
  • Özlem Onaran, University of Greenwich
  • Pelin Akçagün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Pınar Deniz, Marmara Üniversitesi
  • Pınar Kahya, İnönü Üniversitesi
  • Selin Pelek, Galatasaray Üniversitesi
  • Serdal Bahçe, Ankara Üniversitesi
  • Serdar Acun, Munzur Üniversitesi
  • Sermin Sarıca, İstanbul Üniversitesi
  • Sevil Acar, Boğaziçi Üniversitesi
  • Sevinç Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi
  • Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
  • Sezgin Polat, Galatasaray Üniversitesi
  • T. Sabri Öncü, UNCTAD eski Kıdemli Ekonomisti, CAFRAL, RBI eski Araştırma Başkanı
  • Tahsin Bakırtaş,Sakarya Üniversitesi
  • Tansel Güçlü, Munzur Üniversitesi
  • Timur Han Gür, Hacettepe Üniversitesi
  • Uğur Gürses, Ekonomi Yazarı
  • Ümit Akçay, HWR Berlin
  • Umut Üzar, Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Ünal Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi
  • Veysel Ulusoy, Boston College
  • Yakup Karabacak, Akdeniz Üniversitesi
  • Yalçın Karatepe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Yasemin Dildar, California State University
  • Yiğit Atılgan, Sabancı Üniversitesi
  • Zafer Tunca, Emekli õğretim üyesi
  • Ziya Öniş, Koç ÜniversitesiBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ekonomist İktisat bildiri
En Çok Okunan Haberler
Tüm biletler ondan alınıyordu... Dev Şirket Fransızlara devredildi!

Tüm biletler ondan alınıyordu... Dev Şirket Fransızlara devredildi!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

O isim asgari ücret tahminini açıkladı!

O isim asgari ücret tahminini açıkladı!

TFF Başkanına yönelik dikkat çeken iddia

TFF Başkanına yönelik dikkat çeken iddia

İşte o sapık!

İşte o sapık!

Emeklilik dilekçesini 2025 yılı için bekletenler dikkat!

Emeklilik dilekçesini 2025 yılı için bekletenler dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.