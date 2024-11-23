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Asgari ücrette Erdoğan 'ipucu' verdi, masada iki seçenek kaldı! Türkiye zam için kilit yanıt arıyor: Yüzde 21 mi 44 mü?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.11.2024 09:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı için 'enflasyon' ipucunu verdi, 2025 maaş beklentilerinde bütün hesaplar değişti. Erdoğan'ın "Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz" sözleri beklentileri yükseltse de şimdi masada tek bir kilit soru var: Asgari ücret zammı için söylenen enflasyon yüzde 21 mi yüzde 44 mü? Milyonların Ocak 2025'te cebine koyacağı maaşlı zamları bu sorunun yanıtı belirleyecek. Kamuoyu ise ikiye bölünmüş durumda. Peki %21 ya da %44 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücrette Erdoğan 'ipucu' verdi, masada iki seçenek kaldı! Türkiye zam için kilit yanıt arıyor: Yüzde 21 mi 44 mü?

Asgari ücret zammında Erdoğan ipucunu verdi, masada tek bir kilit soru kaldı... 7'den 70'e neredeyse tüm Türkiye'yi etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan zam konusunda çok önemli bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşlara yapılacak zam için enflasyonu işaret etmesinin ardından hesaplar da tahminler de değişti, kamuoyu adeta ikiye bölündü. Erdoğan'ın asgari ücret mesajı sonrası bir kesim zam tahminini iki katına çıkarırken; şimdi herkes "Yüzde 21 mi yüzde 44 mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM

Asgari ücret zammı tüm Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline geldi. Yaklaşık 10 gün sonra başlaması beklenen 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantılarında işçi ve işveren kesiminin masaya getireceği rakamlar ve nasıl bir zam kararı çıkacağı ve merak ediliyor.

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İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ MASAYA HANGİ RAKAMLARLA OTURACAK?

2025 asgari ücret için işveren kesiminin yüzde 25 zam yapılmasını istediği konuşulurken; işçi kesiminin ise 30 bin TL rakamıyla masaya oturması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Kamuoyunda 22-23 bin TL arasında bir rakamda uzlaşılacağı görüşü öne çıkmışken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen asgari ücret zam mesajı her şeyi değiştirdi. G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yıl zam oranları ile ilgili enflasyonu işaret etti.

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ERDOĞAN ZAM ORANI İÇİN 'İPUCU' MU VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" derken; söz konusu açıklama 'asgari ücret zammı için ipucu' olarak yorumlandı.

ZAM TAHMİNİ İKİ KATINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı sonrası bir kesim 2025 asgari ücret zam tahminin iki katına çıkarttı. 2024 enflasyonun yüzde 44 olduğunun altı çizilirken eklenecek bir refah payıyla bu oranın biraz daha üstünde bir zammın yapılacağını savundu.

HEDEF ENFLASYONU MU İŞARET ETTİ?

Diğer bir kesim ise hâlâ asgari ücret zammının yüzde 25'lerde kalacağını düşünürken; Erdoğan'ın işaret ettiği enflasyonun yüzde 21 olan hedef enflasyon olduğunu savunuyor.

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KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ: YÜZDE 44 MÜ, YÜZDE 21 Mİ?

Öyle ki gelinen noktada 2025 asgari ücret zam tahmini için kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Şimdi herkes asgari ücret zammı için kilit soruya yanıt arıyor: Yüzde 44 mü, yüzde 21 mi?

Yüzde 21 zam yapıldığı takdirde 2025'te asgari ücret 20 bin 572 TL; yüzde 44 zam yapıldığı takdirde ise 24 bin 483 TL olacak.

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