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En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Emekliler tedirgin! Özgür Erdursun ‘10 bin 700 lira’ detayını anlattı

23.11.2024 08:15
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2025 yılı için en düşük emekli maaşları ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon emekli emekli aylıklarına kök maaş düzenlemesi yapılmazsa yeni yıla hiç zam alamadan girme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Düzenlemenin geçen yıl olduğu gibi yine Ocak ayında yapılması beklense de uzmanlar zamanın daraldığına dikkat çekti. Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişiler için enflasyon oranında yapılacak zam hiçbir işe yaramayacak. İşte detaylar…

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Emekliler tedirgin! Özgür Erdursun ‘10 bin 700 lira’ detayını anlattı

Emekli maaşları ile bilgili büyük sorun yeni yıl yaklaşırken henüz kök maaş düzenlemesi yapılmaması bu nedenle kök aylığı 10 bin 700 liranın altında kalanların yeni yılda da 12 bin 500 lira almaya devam edecek olması oldu. En düşük emekli aylığıyla geçirmeye çalışan yaklaşık 4 milyon emekli var. Enflasyon farkının Aralık sonunda yüzde 17 olacağı tahmin ediliyor. Emekliye de yeni yılda yüzde 17 zam gelmesi bekleniyor. Yani bu artışta onlar yine yeni yılda da en düşük emekli maaşı almaya devam edecek.

“MİLYONLARCA EMEKLİ YİNE 12 BİN 500 LİRA ALIR”

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarındaki kök aylık sorunu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“7.bin lira alan var, 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira kök aylığı olanlar var. Devletin belirlediği en düşük 12 bin 500 liraya tamamlanıyor bu düşük emekli maaşları. Böyle bir çalışmayı hükümet yapmaz ise milyonlarca kişi ocak ayında yine 12 bin 500 lirayı alır. Kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişilerin kök aylıklarına yüzde 17'lik enflasyon farkı verilse dahi bu kişilerin aylıkları 12 bin 500 lirayı geçmez.”

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“BİR AN EVVEL YASANIN ÇIKMASI LAZIM”

En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon emekli yeni yılda maaşına zam beklemiyor çünkü kök maaşta bir düzenleme yapılmadı yeni yıla kadar da yapılacağı da tahmin edilmiyor. “Bu işlemin bir an evvel olması gerekiyor ki Aralık ayında en azından olması gerekiyor meclisten bununla ilgili bir yasanın çıkması gerekiyor” diyen Özgür Erdursun zamanın daraldığını belirtti. Emekli ise yılbaşına yaklaşık bir ay kala yeni yılda ise maaşına zam istiyor.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ İÇİN OCAK AYI BEKLENİYOR

Ancak kök maş düzenlemesi hala yapılmadığı için kök aylığı 10 bin 700 liranın altında kalan emekliler Ocak ayında yine 12 bin 500 lira ile karşılaşacak. Tahminler daha önce olduğu gibi kök maaş düzenlemesinin Ocak ayında yapılacağı yönünde ancak emeklilere göre yine de yüzde 17'lik artış emeklinin derdine çare olmayacak.

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EMEKLİLER DE MAAŞ ZAMMINI BEKLİYOR

NOW Haber’e konuşan emekli vatandaşlar ise emekli maaşları zammı ile ilgili “Ben önce huzur mutluluk diliyorum yeni yıldan ama 25 bin TL de emekli maaşı diliyorum. İnşallah olur bak; hırsızlıklar çoğaldı, bir sürü olaylar çoğaldı niye? Boşanmalar çoğaldı bunlar hep çoğaldı. Kadın cinayetleri bile hep yoksulluktan kaynaklanıyor. Pazarda görüyorum 2024 yılında bile tezgahların altından yiyecek alanları görüyorum” dedi. “Ne kadar olmalı emekli maaşı?” sorusuna yanıt veren bir başka emekli ise “Piyasaya yetişmek mümkün değil ki rakam telaffuz etmek mantıklı değil. Kök maaşın aynı kalmaması lazım ocakta yapılacak diyorlar bakalım” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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