Asgari ücrette ‘hedef enflasyon’ hesaplaması! Bakan Şimşek’in sözleri her şeyi değiştirdi: Milyonların maaşına Ocak’ta 5.600 liralık artış…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Memur ve emekli zammı dahil olmak üzere asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplama sisteminin değişeceğinin mesajı verilirken, alınan yeni karar ile ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi sağlanacak. Zamlar belirlenirken enflasyon rakamları üzerinde bir artış ve refah payı geçerli olacak. Gelir vergisi dilimleri için yapılacak düzenleme ile de çalışanların vergi yükü azaltılacak. Peki “Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?” İşte haberin detayları…

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 40’A DAYANDI

Bu kapsamda 6 aylık enflasyon rakamları beklentisi önemli bir ipucu sağlayacak. O ipucu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. Buna göre hedef enflasyonun yıl sonunda yüzde 65 seviyesinde olması bekleniyor. Hem SGK hem Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklisinin maaş hesabını değiştirdi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ölçü olan 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olurken, memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49,46 oranında bir artış ortaya çıkardı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA IŞIK TUTACAK

Bu kapsamda OVP’de yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olarak alınacak. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapıldığı görülüyor. Bu yıl da yine yüzde 65 yıl sonu enflasyonu asgari ücret artışlarını da etkileyecek.

İKİ AYLIK ENFLASYON ZAMMI KESİNLEŞTİ

Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar ise belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

ŞİMDİDEN 2.216 LİRALIK ARTIŞ

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. 2 aylık kesinleşen rakamlarla yapılan hesapta asgari ücretli çalışanın maaşı şimdiden 13.618 TL’ye yükseldi.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN HESAP YAPILDI

Ancak OVP’de yer alan yılsonu enflasyon tahmini baz alındığında yeni asgari ücret zammı için 15.707 TL rakamı öne çıkıyor. Memur zammı referans alındığında ise yeni asgari ücretin 17.041 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.

MEVCUT DURUMDA İŞVEREN MALİYETİ

Brüt asgari ücretten işçi payı olarak bin 878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesiliyor. İşveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi gerçekleştiriliyor. Böylece 11 bin 759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 15 bin 761 lira.

VERGİ DİLİMLERİNE DE DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Ocak 2024 asgari ücret zammı ile çalışanların maaşlarına vergi ayarı da gelmesi söz konusu. Yeni düzenlemede ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek, milyonlarca çalışanın gelirini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Düzenlemeyi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.



