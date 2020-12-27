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Asgari ücrette son toplantı için geri sayım! 2021 asgari ücret fiyatı yarın belli olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2020 08:34 | Son Güncelleme

2021 asgari ücret fiyatı için geri sayım başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü (yarın) yapılacağını duyurdu.

Asgari ücrette son toplantı için geri sayım! 2021 asgari ücret fiyatı yarın belli olacak

Asgari ücret için son toplantının tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

ORTAK AÇIKLAMA

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tarafından yapılan ortak açıklamada, "Üç işçi konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır" denildi.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu, "Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" dedi.

TÜRK- İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, 'İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.' dedi.

Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman belli olur?Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman belli olur?

Atalay, 4 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

HALK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, şunları kaydetti:

" Asgari ücret belirlenirken mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur." dedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
herkes yine eline yüzüne bulaştiracak ve topu birbirine atacak
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