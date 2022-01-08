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Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? 2022 AGİ kalktı mı?

08.01.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrette şimdiye dek uygulanan yüzde 15'lik gelir vergisi ve yüzde 0.79'luk damga vergisi artık kesilmeyecek. Bununla birlikte AGİ'nin (Aile Geçim İndirimi) kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. Bakan Bilgin, "AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok." dedi. İşte detaylar...

Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? 2022 AGİ kalktı mı?

Bilindiği üzere asgari ücret 2022'nin ilk 6 ayı için 4.253,40 TL olarak belirlendi. 2022'de asgari ücret verdi dışında tutuluyor. Yani ücretler üzerinden verdi alınmıyor, dolayısıyla asgari ücretli çalışana AGİ ödenmiyor. Peki Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı? 2022 AGİ kalktı mı?

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA ALANLAR AGİ ALACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.'' dedi.

Çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre AGİ değişiyor. Böylelikle bekar ile çocuklu çalışanların aldığı maaş farklıydı. 2022'de asgari ücret vergi dışında tutuluyor ve AGİ ödenmiyor. Yani evli bekar fark etmeksizin her asgari ücretli çalışan 4.253.40 TL alacak.

AGİ, kazancı asgari ücretin üzerinde olanlar için de devam etmeyecek. 2022 ile AGİ kaldırıldı. Yeni uygulamada tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Buna göre çalışanlardan asgari ücret brüt tutarından sigorta primleri düşülecek, kalan tutara vergi matrahı ve damga vergisi matrahı kadar istisna getirilecek. Örnek vermek gerekirse, 10 bin TL maaş alan bir işçi, asgari ücrete kadar olan geliri vergisinden muaf olacak ve 636 TL'lik gelir vergisi muafiyeti söz konusu olacak.

Yapılan bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 TL arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Yalnızca damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 TL'lik bir katkı olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL

Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL

Artış oranı: Yüzde 50,5

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Brüt Asgari Ücret: 5004,00 TL

SGK Primi (İşveren Payı %15,5): 775,62 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2): 100,08 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 5.879,70 TL

İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL

2022 AGİ NE KADAR?

Bekar 402 TL
Evli eşi çalışmayan 481,5 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışan 402 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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