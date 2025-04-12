Asılsız ihbarlar artınca hükümet harekete geçti! Meclis'e yeni kanun sunuldu, 15 bin lira para cezası geliyor...

112 Çağrı Merkezini asılsız yere meşgul edenlere yönelik AK Parti hükümeti yeni çalışmaya imza atıyor. Buna göre, AK Parti Grubu tarafından konuya ilişkin 32 maddelik bir kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sunulan teklifte, Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden veya çağrı bırakanlara idari para cezası uygulanacak.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46’sının (29 milyon), bu yılın ilk üç ayında ise alınan 14,6 milyon çağrının yüzde 30’unun meşgul eden çağrılar çıktığını ifade etti.

Güler, asılsız çağrıların yüzde 1'ini asılsız ihbarların oluşturduğunu ifade ederek, olay yerine intikal eden ekiplerin ihbarın gerçek dışı olduğunu tespit ettiklerini belirtti ve, "Bu tür ihbarlar; müdahaleyi geciktirerek telafisi mümkün olmayan can kayıplarına sebep olabilmektedir” sözlerini kullandı.



SOHBET ETMEK İSTEYENE 1500 TL

Hazırlanan kanun teklifine göre, çağrı merkezini gereksiz yere arayan ve çalışanların işinden alıkoyan kişilere valilikler tarafından bin 500 lira para cezası verilecek.



AYNI SUÇUN BEDELİ 2 KAT DAHA FAZLA CEZA

İhbarın asılsız olması ve ekiplerin olay yerine gidip bunu tespit etmesi halinde ise söz konusu kişilere 15 bin lira para cezası kesilecek. Aynı kişilerin bu suçu tekrarlaması halinde ise cezaları iki kat artırılacak.



Asılsız ihbar yaparak acil müdahale ekiplerinin zamanını çalanlara ise 15 bin lira para cezası kesilecek. Bu suçları iki yıl içinde ikinci defa işleyenlere idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.