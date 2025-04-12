FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asılsız ihbarlar artınca hükümet harekete geçti! Meclis'e yeni kanun sunuldu, 15 bin lira para cezası geliyor...

Asılsız ihbarlar artınca hükümet harekete geçti! Meclis'e yeni kanun sunuldu, 15 bin lira para cezası geliyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 07:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik asıl ihbarların artması nedeniyle yeni önlemler almak için adım atmaya hazırlanıyor. Buna göre, Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere idari para cezasının uygulanması planlanıyor. Konuya ilişkin AK Parti Grubu 32 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu.

Asılsız ihbarlar artınca hükümet harekete geçti! Meclis'e yeni kanun sunuldu, 15 bin lira para cezası geliyor...

112 Çağrı Merkezini asılsız yere meşgul edenlere yönelik AK Parti hükümeti yeni çalışmaya imza atıyor. Buna göre, AK Parti Grubu tarafından konuya ilişkin 32 maddelik bir kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Sunulan teklifte, Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden veya çağrı bırakanlara idari para cezası uygulanacak.
iStock-171589788
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46’sının (29 milyon), bu yılın ilk üç ayında ise alınan 14,6 milyon çağrının yüzde 30’unun meşgul eden çağrılar çıktığını ifade etti.

Güler, asılsız çağrıların yüzde 1'ini asılsız ihbarların oluşturduğunu ifade ederek, olay yerine intikal eden ekiplerin ihbarın gerçek dışı olduğunu tespit ettiklerini belirtti ve, "Bu tür ihbarlar; müdahaleyi geciktirerek telafisi mümkün olmayan can kayıplarına sebep olabilmektedir” sözlerini kullandı.

iStock-591830374

SOHBET ETMEK İSTEYENE 1500 TL

Hazırlanan kanun teklifine göre, çağrı merkezini gereksiz yere arayan ve çalışanların işinden alıkoyan kişilere valilikler tarafından bin 500 lira para cezası verilecek.
iStock-1414585022

AYNI SUÇUN BEDELİ 2 KAT DAHA FAZLA CEZA

İhbarın asılsız olması ve ekiplerin olay yerine gidip bunu tespit etmesi halinde ise söz konusu kişilere 15 bin lira para cezası kesilecek. Aynı kişilerin bu suçu tekrarlaması halinde ise cezaları iki kat artırılacak.
para-ceza
Asılsız ihbar yaparak acil müdahale ekiplerinin zamanını çalanlara ise 15 bin lira para cezası kesilecek. Bu suçları iki yıl içinde ikinci defa işleyenlere idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

Canlı Borsa
Cumhur İttifakı ortağından Çin çıkışı! "En az yüzde 100 vergi koyulmalı"Cumhur İttifakı ortağından Çin çıkışı! "En az yüzde 100 vergi koyulmalı"
TL mevduat faizi 5,1 puan arttıTL mevduat faizi 5,1 puan arttı
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi ak parti ihbar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler!

Osimhen'den Galatasaray taraftarını yıkan açıklama! Galibiyete bile sevinemediler...

Osimhen'den Galatasaray taraftarını yıkan açıklama! Galibiyete bile sevinemediler...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Cumhur İttifakı ortağından Çin çıkışı! "En az yüzde 100 vergi koyulmalı"

Cumhur İttifakı ortağından Çin çıkışı! "En az yüzde 100 vergi koyulmalı"

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi...

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yükseldi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.