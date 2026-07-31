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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında enerji ürünlerindeki fiyat artışıyla yüzde 2,9’a yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,9'a çıktı.

Piyasa beklentileri de temmuzda enflasyonun 2,9 olması yönündeydi. Enflasyon temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,3 ile hizmetler, yüzde 1,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde uzun vadede yüzde 2 enflasyona ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Avro Bölgesi
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