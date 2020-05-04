FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağına ilişkin ABD ve Çin arasında yükselen tansiyonun etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer kaybıyla 330 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 10.568 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşerek 5.718 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 kaybederek 6.733 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,3 gerileyerek 4.422 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,9 azalarak 17.173 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesinin etkisiyle pay piyasalarının haftaya negatif başladığını ifade etti.

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını belirten Trump, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde nisan ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

Koronavirüs sonrası talep patladı

Koronavirüs sonrası talep patladı

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nisanda fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen patlıcan

İşte nisan ayında fiyatı en çok artan ürün

2020 Mayıs Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

2020 Mayıs Güncel Kredi faiz oranları

Nisan ayı dış ticaret rakamları açıklandı

İhracata koronavirüs etkisi! Yüzde 41 azaldı

Mayıs ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

İmalat sanayinde sert daralma

İmalat sanayinde sert daralma

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.