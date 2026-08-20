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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar öne çıkmasına karşın devam eden jeopolitik riskler Avrupa borsalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunarak, İran ile müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi.

Trump, alternatif rotalar ve yeni döşenen boru hatları dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" ilan ettiğini belirten Trump, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da ÜFE haziran ayında aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 1,8 artmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki risklerden kaynaklı tedarik sıkıntıları ülkede enerji maliyetlerinin artmasına neden oldu.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 650 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.717 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 26.003 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 52.826 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.496 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 19.865 puanda bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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16:15
TUPRS
395
8.809.597.715,00
% -0.13
16:15
ASELS
398
8.203.731.268,00
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16:15
AKBNK
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Avrupa borsa
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