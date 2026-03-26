Avrupa'da akaryakıt fiyatlarında "ABD/İsrail-İran Savaşı" kaynaklı artış sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı ortak saldırılar sonrasında Orta Doğu'da yaşanan petrol arzındaki kesinti, Avrupa'da pompa fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün güncellenen akaryakıt fiyatlarına ilişkin haftalık verilerinden derlediği bilgilere göre, 23 Şubat haftasında AB genelinde benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizelin litre fiyatı 1,59 avro seviyesinde bulunuyordu.

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası, petrol ticareti açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesiyle petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa'da akaryakıt pompa fiyatına yansıdı. AB genelinde benzinin litre fiyatı son güncellemenin yapıldığı 23 Mart itibarıyla ortalama 1,88 avroya yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise bu dönemde 2,03 avroya çıktı.

Böylece benzinin litre fiyatı yüzde 14,6 ve dizelin litre fiyatı yüzde 28,3 artış gösterdi.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da savaş öncesinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,82 avro ve dizelin litre fiyatı 1,73 avro civarında seyrediyordu.

Benzinin litre fiyatı 23 Mart itibarıyla yüzde 13,7 artışla 2,07 avroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 23,1 artışla 2,13 avroya çıktı. Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da 23 Şubat haftasında benzinde 1,71 avro ve dizelde 1,65 avro seviyesinde olan ortalama litre fiyatı, bu hafta itibarıyla sırasıyla 1,97 avro ve 2,11 avroya ulaştı.

Böylece, Fransa'da fiyatlar savaş öncesine göre benzinde yüzde 15,2 ve dizelde yüzde 27,9 arttı. İtalya'da benzinin litre fiyatı aynı dönemde yüzde 7,9 artarak 1,78 avroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 18,8 artarak 2,02 avroya yükseldi.

İspanya'da benzinin litre fiyatı bu dönemde yüzde 17,7 artışla 1,73 avroya, dizelin litre fiyatı yüzde 32,4 artarak 1,88 avroya çıktı.

Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine göre benzinin litre fiyatı yüzde 20 artarak 1,8 avroya ulaştı. Dizelin litre fiyatı da yüzde 32,5 yükselerek 2,16 avroya çıktı.

İngiltere genelinde 26 Şubat'ta benzinin litre fiyatı 1,32 sterlin seviyesinde bulunurken 25 Mart itibarıyla 1,49 sterline yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise aynı dönemde 1,42 sterlinden 1,76 sterline çıktı.

Böylece İngiltere'de benzin ve dizelin litre fiyatı sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 23,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
73.99
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.41
Gazyağı
94.48
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt savaş
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

