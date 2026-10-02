Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 2,5 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 71,89 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 15.22'de geçen hafta cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 73,70 avroya yükseldi.

Uluslararası basında yer alan LSEG gemi takip verilerine göre ABD'nin LNG ihracatı, eylülde ağustostaki 10,7 milyon tondan 10,9 milyon tona yükseldi. Avrupa, 5,91 milyon tonla ABD'nin toplam LNG ihracatının yüzde 54'ünü alarak en büyük ithalatçı oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de ABD'nin LNG ihracatının 2026'nın ilk yarısında günlük ortalama 17,4 milyar fit kübe yükseldiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttığını açıklamıştı.

ABD LNG ihracatındaki artış ve Avrupa'ya yüksek sevkiyat, arz baskısını azaltarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Bununla birlikte, Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 71,5 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 82,6 seviyesindeydi.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti. Birlik, geçen yıl depolama kurallarında değişikliğe giderek zor piyasa koşullarında üye ülkelere hedefte esneklik sağladı. Yüzde 90'lık hedefin 1 Ekim ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilmesine ve belirli koşullarda depoların yüzde 80 seviyesinde doldurulmasına izin verildi.

Düşük depolama seviyeleri, Avrupa'yı arz kesintilerine karşı daha kırılgan hale getirirken ABD'nin İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenleme ihtimali, kritik deniz yolu üzerinden LNG akışlarına ilişkin endişeleri artırarak fiyatları destekliyor.

AB, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK TALEBİNİN AZALTILMASINI İSTİYOR

Öte yandan, Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup göndererek gerekli olduğu sürece doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamalarını istedi.

Küresel arzın kısıtlı ve fiyatların dalgalı olduğu koşullarda talebin azaltılmasının fiyatları kontrol altına almaya yardımcı olabileceğini belirten Jorgensen, "Arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız." görüşünü paylaştı.

Analistler, Çin'in LNG talebindeki zayıflamanın Avrupa'ya ek kargoların yönlendirilmesinin önünü açabileceğini ve spot LNG tedariki için rekabeti azaltabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır