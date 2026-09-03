FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa'da yılın ilk yarısında 8,8 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleşti

Avrupa'da bu yılın ilk yarısında 8,8 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu gerçekleşirken, bu kapasitenin 7 gigavatı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden geldi.

Avrupa'da yılın ilk yarısında 8,8 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleşti

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope tarafından yayımlanan ve yılın ilk yarısına ilişkin verileri içeren raporuna göre, Avrupa'da kurulan yeni kapasitenin yüzde 74'ünü karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Almanya bu dönemde ilk yarısında 3,4 gigavat ile en fazla rüzgar enerjisi kapasitesi kuran Avrupa ülkesi olurken, bu ülkeyi 789 megavat ile Birleşik Krallık ve 612 megavat ile İspanya izledi.

Böylelikle Avrupa'da 2026'nın ilk yarısında 8,8 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu gerçekleşti. Bu kapasitenin 7 gigavatı AB'den geldi.

Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü bu dönemde 311 gigavatı geçti. Toplam kapasitenin 270,5 gigavatı karasal, 40,9 gigavatı denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesinden oluştu.

AB'nin toplam rüzgar enerjisi kapasitesi ise 251 gigavatın üzerine çıktı. Bunun 228,4 gigavatı karasal, 23,2 gigavatı denizüstü rüzgar kapasitesinden geldi.

YATIRIM KARARINDA KARASAL RÜZGAR PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Avrupa'da yılın ilk yarısında yeni rüzgar santrallerine yönelik yaklaşık 9 milyar avro tutarında nihai yatırım kararı (FID) alındı.

Yatırım faaliyetleri ağırlıklı olarak karasal rüzgar projelerinde yoğunlaştı. Bu alanda 4,5 gigavatlık kapasitenin finansmanı için 7 milyar avro yatırım kararı alındı.

Denizüstü rüzgar tarafında ise yalnızca 630 megavat kapasiteli Nordlicht II projesi nihai yatırım kararına ulaştı. Proje için 1,9 milyar avro yatırım taahhüdünde bulunuldu.

Avrupa'da 2026'nın ilk yarısında 10,6 gigavatlık yeni rüzgar türbini siparişi verildi. Bu miktar, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 12 daha düşük oldu. Verilen siparişlerin 7,8 gigavatını karasal, 2,8 gigavatını denizüstü türbinler oluşturdu.

İHALELERDE 17,2 GİGAVATLIK KAPASİTE TAHSİS EDİLDİ

Avrupa'da yılın ilk yarısında düzenlenen ihalelerde 17,2 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi tahsis edildi.

Bu kapasitenin 8,8 gigavatı karasal, 8,4 gigavatı denizüstü rüzgar projelerinden oluştu.

Buna ek olarak Danimarka ve Moldova, temmuz-ağustos döneminde toplam 2 gigavatlık kapasite tahsis etti. Bunun 1,8 gigavatı denizüstü, 170 megavatı ise karasal rüzgar enerjisinden oluştu.

Avrupa'daki bazı ülkelerde 2026'nın ikinci yarısında 24 gigavatın üzerinde yeni rüzgar enerjisi kapasitesi için ihale düzenlenmesi planlanıyor.

İZİN SÜREÇLERİ VE ŞEBEKE KISITLARI BÜYÜMEYİ YAVAŞLATIYOR

Rapora göre, Almanya dışındaki ülkelerde karasal rüzgar projelerine verilen izinlerde yılın ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan bir tablo ortaya çıktı. İzlenen tüm pazarlarda onaylanan kapasite, 2025'in aynı dönemine kıyasla geriledi.

Bu dönemdeki yeni kurulumlar beklentilerin biraz altında kaldı. Bu yıl ise toplam kurulumların 24,1 gigavata ulaşması bekleniyor.

Bu tahmin, daha önce öngörülen 25,4 gigavatlık kapasitenin altında bulunmasına rağmen gerçekleşmesi halinde Avrupa'da rekor olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

AB'de 2026-2030 döneminde yıllık ortalama 22 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması beklentisi ise güncelliğini koruyor.

Rapora göre, elektrifikasyonun daha yavaş ilerlemesi, şebeke darboğazları, devam eden izin süreçlerindeki sorunlar ve bazı ülkelerde iyi tasarlanmamış ihaleler, rüzgar enerjisinin hükümetlerin hedeflediğinden daha yavaş büyümesine neden oluyor.

Denizüstü rüzgar enerjisinde ise şebeke kapasitesindeki kısıtlamaların yanı sıra liman kapasitesinin yetersizliği ve uygun gemilerin bulunabilirliği kapasite artışının önündeki başlıca engeller arasında yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yeşil altın' dönemi başladı! Başvuru yaptılar, değeri artacak'Yeşil altın' dönemi başladı! Başvuru yaptılar, değeri artacak
Dev market zincirinde şok karar! 60 mağaza kapanacakDev market zincirinde şok karar! 60 mağaza kapanacak

Anahtar Kelimeler:
Avrupa rüzgar enerjisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.