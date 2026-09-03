Avrupa'da yılın ilk yarısında 8,8 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleşti

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope tarafından yayımlanan ve yılın ilk yarısına ilişkin verileri içeren raporuna göre, Avrupa'da kurulan yeni kapasitenin yüzde 74'ünü karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Almanya bu dönemde ilk yarısında 3,4 gigavat ile en fazla rüzgar enerjisi kapasitesi kuran Avrupa ülkesi olurken, bu ülkeyi 789 megavat ile Birleşik Krallık ve 612 megavat ile İspanya izledi.

Böylelikle Avrupa'da 2026'nın ilk yarısında 8,8 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu gerçekleşti. Bu kapasitenin 7 gigavatı AB'den geldi.

Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü bu dönemde 311 gigavatı geçti. Toplam kapasitenin 270,5 gigavatı karasal, 40,9 gigavatı denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesinden oluştu.

AB'nin toplam rüzgar enerjisi kapasitesi ise 251 gigavatın üzerine çıktı. Bunun 228,4 gigavatı karasal, 23,2 gigavatı denizüstü rüzgar kapasitesinden geldi.

YATIRIM KARARINDA KARASAL RÜZGAR PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Avrupa'da yılın ilk yarısında yeni rüzgar santrallerine yönelik yaklaşık 9 milyar avro tutarında nihai yatırım kararı (FID) alındı.

Yatırım faaliyetleri ağırlıklı olarak karasal rüzgar projelerinde yoğunlaştı. Bu alanda 4,5 gigavatlık kapasitenin finansmanı için 7 milyar avro yatırım kararı alındı.

Denizüstü rüzgar tarafında ise yalnızca 630 megavat kapasiteli Nordlicht II projesi nihai yatırım kararına ulaştı. Proje için 1,9 milyar avro yatırım taahhüdünde bulunuldu.

Avrupa'da 2026'nın ilk yarısında 10,6 gigavatlık yeni rüzgar türbini siparişi verildi. Bu miktar, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 12 daha düşük oldu. Verilen siparişlerin 7,8 gigavatını karasal, 2,8 gigavatını denizüstü türbinler oluşturdu.

İHALELERDE 17,2 GİGAVATLIK KAPASİTE TAHSİS EDİLDİ

Avrupa'da yılın ilk yarısında düzenlenen ihalelerde 17,2 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi tahsis edildi.

Bu kapasitenin 8,8 gigavatı karasal, 8,4 gigavatı denizüstü rüzgar projelerinden oluştu.

Buna ek olarak Danimarka ve Moldova, temmuz-ağustos döneminde toplam 2 gigavatlık kapasite tahsis etti. Bunun 1,8 gigavatı denizüstü, 170 megavatı ise karasal rüzgar enerjisinden oluştu.

Avrupa'daki bazı ülkelerde 2026'nın ikinci yarısında 24 gigavatın üzerinde yeni rüzgar enerjisi kapasitesi için ihale düzenlenmesi planlanıyor.

İZİN SÜREÇLERİ VE ŞEBEKE KISITLARI BÜYÜMEYİ YAVAŞLATIYOR

Rapora göre, Almanya dışındaki ülkelerde karasal rüzgar projelerine verilen izinlerde yılın ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan bir tablo ortaya çıktı. İzlenen tüm pazarlarda onaylanan kapasite, 2025'in aynı dönemine kıyasla geriledi.

Bu dönemdeki yeni kurulumlar beklentilerin biraz altında kaldı. Bu yıl ise toplam kurulumların 24,1 gigavata ulaşması bekleniyor.

Bu tahmin, daha önce öngörülen 25,4 gigavatlık kapasitenin altında bulunmasına rağmen gerçekleşmesi halinde Avrupa'da rekor olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

AB'de 2026-2030 döneminde yıllık ortalama 22 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması beklentisi ise güncelliğini koruyor.

Rapora göre, elektrifikasyonun daha yavaş ilerlemesi, şebeke darboğazları, devam eden izin süreçlerindeki sorunlar ve bazı ülkelerde iyi tasarlanmamış ihaleler, rüzgar enerjisinin hükümetlerin hedeflediğinden daha yavaş büyümesine neden oluyor.

Denizüstü rüzgar enerjisinde ise şebeke kapasitesindeki kısıtlamaların yanı sıra liman kapasitesinin yetersizliği ve uygun gemilerin bulunabilirliği kapasite artışının önündeki başlıca engeller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır