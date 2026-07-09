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Avrupa'dan Çin lastiklerine anti-damping hamlesi

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yüzde 45,3'e varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

Avrupa'dan Çin lastiklerine anti-damping hamlesi

AB Komisyonunun Çin menşeli lastiklere yönelik anti-damping soruşturmasının nihai kararını içeren uygulama tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, Çin menşeli yeni pnömatik kauçuk otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine üretici firmaya göre değişmek üzere yüzde 4,3 ile yüzde 45,3 arasında kesin anti-damping vergisi uygulanacak.

Karar kapsamında Güney Koreli üretici Hankook'un Çin'deki tesislerinde üretilen lastiklere yüzde 4,3, soruşturmada işbirliği yapan diğer Çinli üreticilere yüzde 24,4, Shandong Yongsheng Rubber Group ile işbirliği yapmayan diğer üreticilere ise yüzde 45,3 vergi getirildi.

AB Komisyonu, soruşturmayı Avrupa lastik üreticilerinin şikayeti üzerine Mayıs 2025'te başlatmıştı.

Soruşturmada Çinli üreticilerin ürünlerini dampingli fiyatlarla AB pazarına sattığı ve bunun Birlik lastik sanayisine önemli zarar verdiği tespit edilmişti.

Çin'den yapılan ithalatın özellikle düşük fiyatlı ürün segmentinde yoğunlaştığı, bu durumun Avrupa'daki üreticilerin fiyatlarını baskıladığı, satış, üretim, karlılık ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerde ciddi bozulmaya yol açtığı belirlenmişti.
Kaynak: AA

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Çin Avrupa Birliği vergi lastik
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