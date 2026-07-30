Depozito iadesinde yeni dönem! Mobil DOA cihazları esnafa dağıtıldı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Vatandaşların iade noktalarına daha kolay ulaşmasını sağlamak ve esnafın sisteme dahil olmasını desteklemek amacıyla geliştirilen Mobil DOA cihazları, İstanbul'daki market, bakkal ve büfelerde kullanılmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde, depozito iade makinesi bulunmayan işletmeler için alternatif bir çözüm oluşturuldu. Mobil DOA adı verilen el terminalleri sayesinde bu işletmeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil ediliyor.

Uygulamanın İstanbul ayağında Ümraniye'de faaliyet gösteren bir esnaf, "dbys.gov.tr" adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Mobil DOA cihazına ücretsiz şekilde kavuştu.

MAHALLE ESNAFI VATANDAŞIN İADE NOKTASI OLACAK

Mobil cihazı işletmesinde basın mensuplarına tanıtan esnaf Ercan İnci, sistemi satış işlemi gerçekleştirir gibi kolay şekilde kullanabildiklerini belirtti. İnci, vatandaşlardan plastik, pet, cam ve teneke kutu gibi ambalajları üzerlerindeki barkodların sağlam olmasına dikkat ederek teslim aldıklarını ifade etti.

Cihazın özellikle yoğunluk yaşanan noktalarda önemli kolaylık sağlayacağını söyleyen İnci, "Bu cihazlarda bizim en büyük sıkıntımız neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 ürününü alabiliyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen dost bir projedir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

İnci ayrıca vatandaşların DOA uygulaması üzerinden kendilerine en yakın Mobil DOA noktalarını görüntüleyebileceğini aktardı.

DEPOZİTO İADE MAKİNESİ OLMAYAN NOKTALARA ÇÖZÜM

TÜÇA çevre mühendisi Aybike Mısır, Mobil DOA cihazlarının vatandaşlara sağladığı kolaylıklara ilişkin bilgi verdi. Cihazların esnafa dağıtımına başlandığını belirten Mısır, özellikle depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan bölgelerde vatandaşların ambalajlarını daha hızlı şekilde sisteme dahil edebilmesi için bu uygulamanın geliştirildiğini söyledi.

Mısır, "Özellikle depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda vatandaşın çok daha hızlı bir şekilde sisteme erişebilmesi, ambalajlarını iade edebilmesi adına bu sistem başlatıldı. Mobil DOA cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Mobil DOA'nın yaygınlaşmasının ekonomik ve çevresel açıdan önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Mısır, ambalajların kaynağından temiz şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Mısır, "Projede, daha sürdürülebilir bir gelecek için bu ambalajları kaynağından temiz olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor. Geri dönüşümün, her geçen gün gerek depozito iade makineleriyle gerek Mobil DOA cihazıyla çok daha erişilebilir bir noktaya gelip ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

MOBİL DOA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Mobil DOA cihazı; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek bir sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade sürecini başlatıyor.

Daha sonra DOA logolu içecek ambalajlarının üzerindeki barkodlar cihaz aracılığıyla okutuluyor. Kontrol edilen ve doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem bilgileri aynı anda DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılıyor.

İade işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşların teslim ettiği her ambalaj için 1 lira tutarındaki depozito bedeli doğrudan DOA Cüzdanı'na yükleniyor. İşletmeler ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj karşılığında 50 kuruş teşvik ödemesi alıyor.

Bu sistemle esnaf, çevreye katkı sağlarken ek gelir elde etme imkanı yakalıyor. Vatandaşlar da ambalajlarını uzak noktalara gitmeden kendi mahallelerinde iade edebiliyor.

Cep telefonlarıyla entegre çalışan yapı sayesinde tüm işlemler kullanıcı hesaplarıyla eşleştiriliyor. Böylece teslim alınan ambalajların güvenilir, hızlı ve takip edilebilir şekilde yönetilmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır