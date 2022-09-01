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Avrupa’nın ortasında kriz! Havayolu şirketi Lufthansa pilotları greve gidiyor: Tam 800 uçuş iptal

01.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman hava yolu sektöründe personel sıkıntısının yanında yeni bir kriz daha yaşanıyor. Dev havayolu şirketi Lufthansa’nın pilotları maaşlarının iyileştirilmesi için bu gece yarısı greve gidiyor. Grev nedeniyle yarınki 800 uçuş iptal edilirken, iptallerden 134 bin kişinin etkileneceği ifade ediliyor.

Avrupa’nın ortasında kriz! Havayolu şirketi Lufthansa pilotları greve gidiyor: Tam 800 uçuş iptal

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilot sendikası Vereinigung Cockpit’in (VC) pilotlara yönelik yarın tüm gün greve gitme çağrısı nedeniyle 800 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Vereinigung Cockpit sendikasının yarın için açıkladığı uyarı grevinin, yaz tatilinin sonunda büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt'ta yarın neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı.

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İPTALLERDEN ETKİLENEN YOLCULARIN DURUMU NE OLACAK?

Bugün de bazı uçuşların iptal ediği vurgulanan açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği bilgisi paylaşıldı. İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, Lufthansa'nın iştirakleri Eurowings ve Eurowings uçuşlarının grevden etkilenmediği belirtildi.

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“KESİNLİKLE ANLAM VEREMİYORUZ”

Lufthansa’nın İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Vereinigung Cockpit Sendikasının grev çağrısına “kesinlikle” anlam veremediklerini belirterek, “İşveren tarafı, Kovid-19 krizinin kalıcı etkilerine ve küresel ekonomide belirsizliğe rağmen çok iyi ve sosyal açıdan dengeli bir teklifte bulundu.” ifadesini kullandı.

GREV BU GECE YARISI BAŞLAYACAK

Vereinigung Cockpit, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev çağrısında bulunmuştu.

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İş bırakma eylemi 2 Eylül günü saat 00.01 ve 23.59 arasında gerçekleşecek ve greve Lufthansa’nın kargo bölümüne çalışan pilotlar da katılacak.

PİLOTLAR NE İSTİYOR?

VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa’nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor. Sendika, bu yıl için yüzde 5,5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

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AVRUPA’DA HAVAYOLU KRİZİ

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor. Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.
Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı. Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.


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