FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa'nın talebi sürüyor! 6 ayda 752 milyon dolar gelir sağladı

Türkiye, yılın ilk 6 ayında 146 bin 856 ton kuru meyve ihraç ederek 752 milyon 156 bin dolar gelir elde etti. İhracatta lider ürün kuru üzüm oldu.

Avrupa'nın talebi sürüyor! 6 ayda 752 milyon dolar gelir sağladı

Türkiye, kuru meyve ve mamulleri ihracatında yılın ilk yarısını güçlü bir performansla tamamladı. Türk kuru meyve sektörü, ocak-haziran döneminde 146 bin 856 ton ürün ihraç ederek 752 milyon 156 bin dolarlık döviz geliri sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, başta üzüm, incir, kayısı ve Antep fıstığı olmak üzere birçok kuru meyve ürünü 141 ülke ve serbest bölgeye gönderildi.

ÜZÜM, İNCİR VE KAYISI İHRACATI SIRTLADI

İhracatta en yüksek payı 218 milyon 145 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm aldı. Bu ürünü 158 milyon 975 bin dolarla kuru incir, 115 milyon 964 bin dolarla kuru kayısı ve 60 milyon 815 bin dolarla Antep fıstığı takip etti. Böylece bu dört ürün, sektörün toplam ihracat gelirinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu.

Kuru meyve ihracatında en büyük pazar olma özelliğini koruyan Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk altı ayında 332 milyon 893 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Ülke bazında ise en fazla ihracat geliri 98 milyon 738 bin dolarla Almanya'dan elde edildi. Almanya'nın ardından 87 milyon 952 bin dolarla İngiltere, 68 milyon 846 bin dolarla ABD ve 56 milyon 721 bin dolarla Fransa sıralandı.

Avrupa nın talebi sürüyor! 6 ayda 752 milyon dolar gelir sağladı 1

İHRACATIN YÜZDE 62'Sİ EGE'DEN

İhracatçı birlikleri bazında Ege İhracatçı Birlikleri 465 milyon 540 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. Böylece Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 62'si tek başına Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 122 milyon 388 bin dolarlık, İstanbul İhracatçı Birlikleri ise 86 milyon 247 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay, incir, kayısı ve üzümün Türkiye'nin prestij ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

Avrupa nın talebi sürüyor! 6 ayda 752 milyon dolar gelir sağladı 2

YIL SONU HEDEFİ 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMAK

Türkiye'nin incir, kayısı ve üzüm üretimi ile ihracatında dünya lideri konumunda bulunduğunu vurgulayan Gabay, geçen yıl kuraklık, zirai don ve farklı nedenlerle rekabet açısından zorluk yaşandığını söyledi.

Bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle verimli bir sezon beklediklerini ifade eden Gabay, "Kayısı, üzüm ve incirde Türkiye ile rekabet edebilecek başka bir ülke yok. En kaliteli, güvenli, gıda güvenliğine uygun en sürdürülebilir ürünleri ülkemizde üretiyoruz. Bundan dolayı bu konuda rekabet gücümüz çok fazla. Ama iklim gibi başka unsurlardan dolayı kayıplarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 6 ayında ulaşılan 752 milyon dolarlık ihracatın yeni sezonla birlikte daha da artmasını beklediklerini dile getiren Gabay, "Bu yıl birlik olarak 1 milyar dolar, Türkiye genelinde de 2 milyar dolara yaklaşma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapadokya'da ziyaretçiler için yeni dönem: Gece de görünür olduKapadokya'da ziyaretçiler için yeni dönem: Gece de görünür oldu
Kahve fiyatları 6 ayın zirvesini gördüKahve fiyatları 6 ayın zirvesini gördü

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat kuru üzüm meyve kuru incir kuru kayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.