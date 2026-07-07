Avrupa'nın talebi sürüyor! 6 ayda 752 milyon dolar gelir sağladı

Türkiye, kuru meyve ve mamulleri ihracatında yılın ilk yarısını güçlü bir performansla tamamladı. Türk kuru meyve sektörü, ocak-haziran döneminde 146 bin 856 ton ürün ihraç ederek 752 milyon 156 bin dolarlık döviz geliri sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, başta üzüm, incir, kayısı ve Antep fıstığı olmak üzere birçok kuru meyve ürünü 141 ülke ve serbest bölgeye gönderildi.

ÜZÜM, İNCİR VE KAYISI İHRACATI SIRTLADI

İhracatta en yüksek payı 218 milyon 145 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm aldı. Bu ürünü 158 milyon 975 bin dolarla kuru incir, 115 milyon 964 bin dolarla kuru kayısı ve 60 milyon 815 bin dolarla Antep fıstığı takip etti. Böylece bu dört ürün, sektörün toplam ihracat gelirinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu.

Kuru meyve ihracatında en büyük pazar olma özelliğini koruyan Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk altı ayında 332 milyon 893 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Ülke bazında ise en fazla ihracat geliri 98 milyon 738 bin dolarla Almanya'dan elde edildi. Almanya'nın ardından 87 milyon 952 bin dolarla İngiltere, 68 milyon 846 bin dolarla ABD ve 56 milyon 721 bin dolarla Fransa sıralandı.

İHRACATIN YÜZDE 62'Sİ EGE'DEN

İhracatçı birlikleri bazında Ege İhracatçı Birlikleri 465 milyon 540 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. Böylece Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 62'si tek başına Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 122 milyon 388 bin dolarlık, İstanbul İhracatçı Birlikleri ise 86 milyon 247 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay, incir, kayısı ve üzümün Türkiye'nin prestij ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

YIL SONU HEDEFİ 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMAK

Türkiye'nin incir, kayısı ve üzüm üretimi ile ihracatında dünya lideri konumunda bulunduğunu vurgulayan Gabay, geçen yıl kuraklık, zirai don ve farklı nedenlerle rekabet açısından zorluk yaşandığını söyledi.

Bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle verimli bir sezon beklediklerini ifade eden Gabay, "Kayısı, üzüm ve incirde Türkiye ile rekabet edebilecek başka bir ülke yok. En kaliteli, güvenli, gıda güvenliğine uygun en sürdürülebilir ürünleri ülkemizde üretiyoruz. Bundan dolayı bu konuda rekabet gücümüz çok fazla. Ama iklim gibi başka unsurlardan dolayı kayıplarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 6 ayında ulaşılan 752 milyon dolarlık ihracatın yeni sezonla birlikte daha da artmasını beklediklerini dile getiren Gabay, "Bu yıl birlik olarak 1 milyar dolar, Türkiye genelinde de 2 milyar dolara yaklaşma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır