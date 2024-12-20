Avrupa'ya gittiği gibi geri dönüyor! 2022 yılında yasaklanmıştı: Limon ve nardan çıktı! O ülke 'Potansiyel risk' uyarısı verdi

Türkiye'nin ihraç ettiği gıda ürünlerinden sorun çıkmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu, gıda ve yemlerde yapılan kontrol sırasında tespit edilen sağlığa zararlı ve riskli durumları 'Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi' (RASSF) portalı üzerinden açıklıyor.

Geçtiğimiz günlerde de antep fıstığı, kuru incir gibi gıdaların iade haberleri meydaya yansımıştı. Bu kez Polonya'ya ihraç edilen limonlardan kötü haber geldi.

HaberTürk'ün haberinde, sisteme eklenen son uyarılara göre, 730743 numaralı Polonya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen limonlarda pestisit kalıntılarından Buprofezin ve Etoksazol tespit edildiği belirtildi.

Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 0,01 mg/kg - ppm olması gereken Buprofezin ve Etoksazol 0,041 ± 0,021 mg/kg - ppm ve 0,043 ± 0,022 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.



BULGARİSTAN NARLARI SINIRDAN GERİ ÇEVİRDİ!

Bulgaristan'ın Türkiye'den ihraç ettiği narlarda ise 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edilmesi sonrası meyveleri sınırdan geri çevirdi.

PESTİSİT, BUPROFEZİN, ETOKSAZOL VE DELTAMETHRİN NEDİR?

Pestisit: Tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir madde.

2022 YILINDA YASAKLANMIŞTI

Buprofezin:Tarımda 'böcek büyüme düzenleyicisi' olarak geçiyor.Nimf ve larvaların deri değişikliğini yavaşlatarak ölümlerine sebep oluyor. Zehirli bir pestisit olan 'Buprofezin' 2022'de yasaklanmıştı.

Etoksazol: Bu madde de kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek için kullanılıyor.

Deltamethrin: Aentetik bir piretroid pestisit olarak biliniyor. Piretoitler, doğal piretrinlerden türetilmiş kimyasallardır ve böcekleri öldürmek için kullanılıyor. Deltamethrin, böceklerin sinir sistemini etkileyerek onların ölümüne yol açıyor. Özellikle tarımda, haşere kontrolü ve zararlılara karşı kullanılıyor.