Ayçiçek yağında fırsatçılık ifşa oldu! "Etiketi değiştirmeye vakitleri bile olmadı" İşte kanıtı...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ham yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye gelememesi ve yurt içinde bir iki aylık stok kalmasının yarattığı endişeler yağ fiyatlarını uçurdu. Son bir yılda ülke genelinde ortalama yüzde 54,4 oranında zamlanan ayçiçek yağı fiyatları, sadece iki gün içinde yüzde 18-25 prim yaptı. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere hücum ederken, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki ciddi farklar zaman zaman kavgalara neden oldu.

Geçen hafta bitkisel yağ sanayicilerinin "yağda bir iki aylık stoğumuz var, fiyatlar ancak bu süre içerisinde ithalattaki sorunlar çözülmezse artar" şeklindeki açıklamalarına rağmen gelen zam, vatandaşı tedirgin etti.

“SPEKÜLASYON YAPILDI”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu sürecin yakından takip edildiğini ifade ederek, “Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Azak Denizi’nde Ayçiçek ham yağı getirecek gemilerin seyahatine izin verilmediğinden dolayı birileri bir spekülasyon yaparak, Ayçiçek yağı sıkıntısı olacağını yaydılar. Aslında tüketici geçtiğimiz ay fiyatlara gelen fahiş zamlardan ötürü zaten tedirgindi. Fakat bilinçsiz tüketiciler bu söylentiler üzerine yağı ucuza almak istedikleri için o yağlarda fazla fazla aldılar. Bu hiç doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

“ETİKETİ DEĞİŞTİRMEYE FIRSAT BULAMADILAR”

Bu süreçte fırsatçıların yaptığı oyunu da belgelediklerini ifade eden Aydın Ağaoğlu şu bilgileri paylaştı:

“Diğer taraftan da fırsatçılar boş durmadı. Hemen raflardaki malları depoya çektiler. Depodan raflara kısıtlı mal verdiler. Fiyatlar da bir an da yükseldi. Aynı zincir marketin sabah 09.30’daki 108 liralık etiket ile koyduğu yağ saat 11.05’te bir anda 128 liraya çıktı. Yani fiyat bir anda 20 lira birden arttı. Daha sonra 130 lira etiketi olan ürün kasada 190 liraya çıktı. Bazı satış noktalarında şunu yaptılar. Daha etiketi değiştirmeye fırsat bulamadan merkezden yazılımlarla oynayarak bütün mağazalarda fiyatlar bir anda yükseldi. Bunlar bir bir tespit edilip, afişe edilmeli.”



