FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ayda 6 bin lira verilecek! Yarın son gün…

Ayda 6 bin lira verilecek! Yarın son gün…

04.08.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretten daha fazla burs alacaklar. Mühendislik öğrencileri ayda 6 bin liralık burs ve mezuniyette de iş garantisi… TPAO Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın üretilmesi çalışmalarında görev almak için yetiştirilecek mühendislik öğrencileri için maaş gibi burs verileceğini açıkladı. Bu kapsamda açılan iki önlisans programlarına başvurularda ise yarın son gün.

Ayda 6 bin lira verilecek! Yarın son gün…

Türkiye'nin hidrokarbon endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Mavi Vatan'da çalıştırılmak için yetiştirilmek üzere iki ön lisans programı açıldı. Ön lisans programlarına başvuru için yarın (5 Ağustos 2022) son gün.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler öğrenim süresi boyunca burs alacak. TPAO'nun alt şirketi TP-OTC, 60 öğrenci için 3 bin liraya kadar burs imkanı tanıyacak. Bununla birlikte Petrol-Doğal Gaz, Jeoloji ve Jeofizik mühendislik bölümleri başta olmak üzere toplamda 10 ayrı mühendislik dalında 26 öğrenciye aylık 6 bin lira burs verecek.

İŞE ALIMLARDA ÖNCELİK TANINACAK

Ön lisans eğitimini bitiren öğrenciler, TPAO’nun alt şirketi TP-OTC’nin işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecek. Okullarını başarıyla bitiren öğrenciler TPAO’nun alt şirketiTP-OTC’de çalışma imkanına sahip olacak. Bunun için öğrenciler öncelikli olarak bu iki programdan birini tercih ettikten sonra 30 Eylül tarihine kadar burs için başvuru yapabilecekler.

iStock-1038364466

İSTİHDAMIN KAPISINI ARALIYORLAR

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son yıllarda Türkiye'nin her alanda nitelikli insan gücünü artırdığını, bu sektörlerin başında enerjinin geldiğini belirterek, “TPAO olarak tüm çalışanlarımızla enerji bağımsızlığımız için gece gündüz ter döküyoruz” dedi.

Doğalgaz ve petrol arama ve üretimi alanlarında insan kaynağını da geliştirme vizyonuyla yola çıktıklarını anlatan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Türkiye'nin geleceğine gençlerimiz sayesinde güveniyoruz. Sadece burs vermekle kalmıyoruz imkanlardan yararlanan gençlere istihdamın da kapısını açıyoruz. Şu anda Türkiye enerji bağımsızlığı için adeta bir tarih yazıyor. İşte bu gençlerimiz de geleceğimizin enerji kahramanları olacak. TPAO olarak geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz” dedi. (DÜNYA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...
Elinde altını olanlar dikkat!Elinde altını olanlar dikkat!
Bakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıtBakan Nebati'den '500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"

Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Takım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin lira

Takım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.