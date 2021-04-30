Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle bir ilki gerçekleştirdi. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan enerji şirketi, 8 grup şirketiyle Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne giren firmalardan biri oldu.

"İLKLER VE YENİLİKÇİLİK RUHU ŞİRKETİMİZİN ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNDE VAR"

Şubat ayında, 11 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası almalarının ardından, şimdi de 8 şirketiyle beraber yine bir ilke imza atarak En İyi İşverenler Listesi’ne girmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, “Hayatlarımızın akışının değiştiği, yeni normal standartlarının belirlendiği bu süreçte elbette en iyi işveren olmanın gereklilikleri de farklılaştı. Şartlara hızla uyum sağlayan, şeffaflığa önem veren, çalışanını merkeze alan şirketler her zamankinden daha ön plana çıktı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren enstitünün yürüttüğü programda, hem çalışanlarımızın hem de bağımsız kuruluşların değerlendirmeleriyle ülkemizde ilk defa 8 şirketimizle birlikte Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmekten gurur duyuyoruz. Şubat ayında 11 grup şirketimizle söz konusu sertifikayı almayı başarmamızın ardından çatı şirketimiz Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Tümaş, Yatağan olmak üzere 8 şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor” şeklinde konuştu.