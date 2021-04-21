Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Halka arz olan Aydem ne zaman borsada işlem görecek?

Enerji piyasalarında adı sıkça geçen Aydem Enerji halka arzında talep toplama işlemleri devam etmekte. Aydem Enerji halka arzına katılmak isteyen vatandaşlar Aydem Enerji halka arz hisse fiyatı ne kadar sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar?

AYDEM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR? AYDEM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji üretimiyle bilinen Aydem Enerji oransal dağıtım yöntemiyle halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu onaylanmış olan Aydem Enerji halka arz izahnamesi yayınlandı.

Aydem Enerji halka arz izahnamesinde bulunan bilgilere göre firmanın çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL'den 705.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplamda 110.000.000 TL nominal değerli 110.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.

Aydem Enerji halka arzı için talep toplama 19-20-21-22 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak. Aydem Enerji halka arz fiyat aralığı 8,50 - 9,90 TL olarak kamuoyuna duyuruldu. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan borsa kodu ise AYDEM’dir.

