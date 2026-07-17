FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Aydın’da araç sayısı 686 bin oldu

Aydın’da Haziran ayında toplam araç sayısı 686 bin 652 olurken, 12 bin 810 aracın ise devri yapıldı.

Aydın’da araç sayısı 686 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın’da 2026 yılı Haziran ayında araç sayısı 246 bin 435 otomobil, 11 bin 420 minibüs, 2 bin 737 otobüs, 90 bin 432 kamyonet, 11 bin 17 kamyon, 261 bin 120 motosiklet, bin 572 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 919 traktör olmak üzere toplam 686 bin 652 oldu.

Aydın’da 2026 Haziran ayında toplamda 12 bin 810 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 884’ü otomobil, 142’si minibüs, 32’si otobüs, 2 bin 6’sı kamyonet, 157’si kamyon, 2 bin 928’i motosiklet, 34’ü özel amaçlı taşıt ve 627’si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Haziran ayında 3 bin 762 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 631’i otomobil, 6’sı minibüs, 2’si otobüs, 190’ı kamyonet, 20’si kamyon, 2 bin 869’u motosiklet, 4’ü özel amaçlı taşıt ve 40’ı traktör olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldıİstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı
Dev kruvaziyerler Bodrum’a demir attı: 3 bin 319 turist geldiDev kruvaziyerler Bodrum’a demir attı: 3 bin 319 turist geldi

Anahtar Kelimeler:
Aydın Araç tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.