Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İKİNCİ RAPORDA ARA HEDEF VE TAHMİNLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda "2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24’e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15’e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik" ifadelerini kullanmıştı.

Karahan "Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi.

YILIN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mevcut durumda petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor.

Yılın ilk çeyreğinde büyüme yavaşlamaya devam etti.

İkinci çeyrekte ihracatta artış gerçekleşti.

Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik.

Yıllık tüketici enflasyon temmuz ayı itibarıyla yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana eğilimi temmuz ayında gerilemiştir.

Enerji fiyatları jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynak bir seyir izliyor.

Arz şoklarına rağmen hizmet enflasyonundaki yavaşlama devam ediyor.

Enflasyon beklentileri:

2026 ocak ayında politika faizini yüzde 37 seviyesine getirmiştik.

Temel varsayımlardaki güncellemeler:

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yılı sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncellemeyle yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı.

Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz.

Ayrıca geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde ataletin zayıflamasıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün giderek daha belirgin hale geleceğini öngörüyoruz.

Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz"