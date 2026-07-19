Aynı Ürüne Herkesin Farklı Fiyat Ödediği Sistem: Dinamik Fiyatlandırma Nedir?

Günümüz ticaretini yöneten en önemli algoritmalardan biri olan dinamik fiyatlandırma nedir? Yağmurlu bir günde neden taksi fiyatları iki katına çıkar? Baktığınız uçak biletinin fiyatı neden tekrar baktığınızda değişir? Gelin anlatıyoruz!

Fiyat sabit değil, canlı bir organizmadır.

Eski usul ticarette bir ürünün üzerine etiket yapıştırılır ve o ürün satılana kadar fiyatı değişmezdi. Dinamik fiyatlandırmada ise sabit bir fiyat yoktur. Fiyat, arkada çalışan bir yapay zeka algoritması tarafından gün içinde, hatta saatler içinde defalarca yukarı veya aşağı yönlü güncellenir.

Dinamik fiyatlandırmanın temel yakıtı arc ve talep dengeleridir.

Sistem tamamen dijital bir terazi gibi çalışır. Bir uçakta kalan koltuk sayısı azaldıkça yani arz düştükçe veya yağmurlu bir günde taksi çağıranların sayısı arttıkça yani talep yükseldikçe algoritma anında devreye girer. Ürünün veya hizmetin fiyatını, talebin yoğunluğuna göre otomatik olarak yukarı fırlatır.

İnternet sitelerindeki dijital çerezler hareketlerini takip eder.

Bir e-ticaret sitesinde veya seyahat uygulamasında aynı ürüne, uçağa veya otele üst üste birkaç kez baktığınızda, sistem tam olarak sizin o ürünü satın almaya çok istekli veya mecbur olduğunuzu anlar. Sizi kaçırmamak ama daha fazla kar etmek için fiyatı sadece sizin ekranınızda biraz daha yüksek gösterebilir.

Rakip takibi saniyeler içinde yapılır.

Büyük e-ticaret platformları, rakiplerinin fiyatlarını saniyede binlerce kez tarayan botlar kullanır. Yan sekmedeki rakip mağaza bir üründe indirim yaptığı an, diğer mağazanın algoritması kendi fiyatını saniyeler içinde aşağı çeker. Bunun yanı sıra rakipte stok bittiğinde ise fiyatı anında yukarı taşır.

Kullandığınız cihaza ve konumunuza göre profilleme yapar.

Bazı gelişmiş algoritmalar, siteye bağlandığınız şehre, mahalleye ve hatta kullandığınız cihazın modeline bile bakar. Alım gücü yüksek bir profilden geldiğinizi sezerse, size sunulan teklifler veya listeleme sıralamaları değişebilir.

Zamanlamayı süreç içerisinde kullanır.

Hafta sonu kaçamağı yapmak için Perşembe akşamı koltukta otururken bakılan otel odası fiyatı ile pazartesi sabahı iş yoğunluğunda bakılan oda fiyatı aynı olmaz. Bu noktada algoritmalar insanların harcamaya en eğilimli olduğu maaş günü, hafta sonu akşamları gibi gün ve saatleri oldukça iyi bilir ve fiyatı optimize eder.

Amacı maksimum kâr sağlamaktır.

Dinamik fiyat sistemin nihai amacı bir ürünü herkese aynı fiyattan satmak değil; her müşteriden koparabileceği maksimum parayı koparmaktır. Parası çok ve acelesi olan müşteriye en yüksek fiyattan satarken, kararsız ve bütçesi kısıtlı olan müşteriyi yakalamak için indirim kuponlarıyla fiyatı düşürür.