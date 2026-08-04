Ek Faiz Nasıl Kazanılır? Ek Faiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İlk olarak ek faizin ne olduğunu öğrenelim.



Ek faiz dediğimiz şey, bankaların standart faiz oranlarına ilave olarak sunduğu ekstra kazançlardır. Genellikle kampanya kapsamında uygulanır. Amaç ise müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerin birikimlerini bankada tutmaya çalışmaktır.

Her banka farklı oranlar ve koşullar belirler. Bu yüzden "ek faiz" ifadesi her bankada aynı anlama gelmez. Bazı kampanyalar kısa süreli olurken bazıları daha uzun vadeli olabilir. Burada faiz oranı kadar kampanya süresini de incelemelisiniz. Böylece getiriyi daha doğru bir şekilde hesaplarsınız.

Kampanya şartlarını dikkatli bir şekilde okuyun.



Ek faiz kampanyalarında şartlar kısmı çok önemlidir. Bazı bankalar sadece yeni müşterilere ek faiz sunar. Bazıları ise belirli bir tutarda birikim yapılmasını isteyebilir. Ayrıca otomatik ödeme talimatı verme ya da mobil bankacılık kullanma gibi koşullar da olabilir. Bu şartları yerine getirmediğinizde ek faiz hakkını kaybedebilirsiniz.

ING Turuncu Hesap'a baktığımızda Hoş Geldin Faizi ile karşılaşıyoruz. %45'e varan güncel Hoş Geldin Faizi'nden faydalanmak için kampanya şartlarına dikkat etmelisiniz.

Vade süresine bakmayı unutmayın.



Ek faiz genellikle belirli bir vade için geçerli olur. Eğer paranızı bu süre dolmadan çekerseniz istediğiniz getiriyi elde edemeyebilirsiniz. Bazı kampanyalarda faiz oranının sadece ilk birkaç ay uygulandığını görüyoruz. Daha sonra ise standart faiz oranına geçiş yapılır. Bu yüzden vade tarihlerini takip etmelisiniz.

ING Turuncu Hesap'ta 90 günlük Hoş Geldin Dönemi'ni program ve fon ile 150 güne uzatabilirsiniz. Hoş Geldin Dönemi sonrasında ise ürünlerdeki hedefleri tamamlayarak ek faiz kazanabilirsiniz.

Faiz oranının nasıl hesaplandığına bakın.



Yüksek görünen bir faiz oranı her zaman daha fazla kazanç sağlayacak diye bir durum yoktur. Burada faizin hangi dönem için verildiğini bilmeniz gerekir. Günlük, aylık ya da yıllık oranlar birbirinin aynısı değildir. Bunların yanı sıra stopaj kesintisi de net kazancı etkileyebilir. Bu yüzden brüt ve net getiriyi ayrı ayrı değerlendirmelisiniz.

Hesaplama yöntemini bildiğinizde beklentiniz de daha doğru oluşur ve bilinçli bir şekilde yatırım yaparsınız. Örneğin ING Turuncu Hesap gibi günlük faiz işleyen hesaplarda para günlük olarak değerlendirilebilir ve ihtiyaç anında ana paranıza erişebilirsiniz.

Stopaj kesintisini göz ardı etmeyin.



Faiz gelirlerinden belirli oranlarda vergi kesintisi yapılabilir. Bu yüzden hesabınıza geçecek net tutar, ilan edilen faiz getirisinden farklı olabilir. Birikim planı yaparken bunu dikkate almalısınız. Net kazanç hesabı yaparsanız daha gerçekçi bir sonuçla karşılaşırsınız. Vergi oranlarının zaman zaman değişebileceğini unutmayın ve güncel uygulamaları kontrol edin. Bu sayede beklenmedik bir farkla karşılaşmazsınız. Özellikle yüksek tutarlı bir birikiminiz varsa bu fark daha belirgin olabilir.

Hesabınızı düzenli bir şekilde takip edin.



En önemlisi! Ek faiz kampanyasına katıldığınız zaman hesabınızı unutmayın. Faiz ödemelerinin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmelisiniz. Ayrıca kampanya süresinin ne zaman biteceğini de takip etmelisiniz. Hatta yeni kampanyalar olursa onlara da geçiş yapabilirsiniz. Düzenli olarak kontrol ettiğiniz zaman olası hataları daha erken fark edersiniz ve faiz oranlarında değişiklik olup olmadığını da görebilirsiniz.