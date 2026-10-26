Konkordato da kurtaramadı! Ünlü giyim markası iflas etti

İki çocuk annesi girişimci Seyhan Selçuk’un evinin bir odasında çorap ve kemer satarak başlattığı Bad Bear, yıllar içinde milyonlarca ürün satan tanınmış yerli giyim markalarından biri haline geldi. Ancak yükselen faizler, artan maliyetler ve gerileyen satışlar şirketi finansal darboğaza sürükledi. Konkordato sürecinden de sonuç alınamayınca mahkeme, markanın arkasındaki şirket için iflas kararı verdi.

2012 yılında kurulan Bad Bear’ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş., yaşadığı mali sıkıntıların ardından faaliyetlerini sürdürmekte zorlandı. Küçük çaplı bir girişim olarak başlayan marka, yıllar içinde büyüyerek geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı.

EVİNİN BİR ODASINDAKİ GİRİŞİMDEN TANINAN MARKAYA

Seyhan Selçuk’un evinde başlattığı girişim, ilk olarak kemer, çorap ve boxer satışıyla faaliyet gösterdi. Zamanla ürün çeşitliliğini artıran Bad Bear, daha fazla tüketiciye ulaşarak milyonlarca ürün satışı gerçekleştirdi.

İstanbul Merter’de temelleri atılan marka, fiziki mağazalarının yanı sıra e-ticaret kanalları üzerinden de satış yaptı. Böylece Türkiye’de tanınan yerli giyim markaları arasına girdi.

Ancak son dönemde işletme giderlerinin yükselmesi, faiz oranlarındaki artış ve satışların düşmesi şirketin mali dengesini olumsuz etkiledi. Gelir ve gider arasındaki dengenin bozulması, şirketin finansal sorunlarını derinleştirdi.

BORÇLAR İÇİN 36 AYLIK ÖDEME PLANI HAZIRLANDI

Mali sıkıntıları aşmak isteyen Selçuk Mağazacılık A.Ş., şirket ortakları Seyhan Selçuk ve Kadir Çalışkanlar ile birlikte İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Mahkemenin şirket için kesin mühlet kararı vermesinin ardından borçların ödenmesine yönelik bir plan hazırlandı. Plana göre şirketin borçlarını 36 ay içerisinde 12 eşit taksitle ödemesi öngörüldü.

Borçların yeniden yapılandırılmasıyla şirketin mali durumunun düzeltilmesi hedeflendi. Ancak hazırlanan ödeme planı, yaşanan finansal sorunların aşılması için yeterli olmadı.

8 EKİM'DE İFLAS KARARI VERİLDİ

Borç yapılandırması kapsamında ilk taksitler ödenmesine rağmen Selçuk Mağazacılık A.Ş.’nin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde şirket hakkında iflas kararı verdi. Böylece Seyhan Selçuk’un evinin bir odasında başlattığı ve zamanla milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear markasının arkasındaki şirket için iflas süreci başladı.

Bad Bear’ın büyüme hikâyesinin ardından gelen bu karar, yükselen maliyetler, yüksek faizler ve düşen satışların şirketlerin finansal yapısı üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.