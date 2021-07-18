FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bağ-Kur’lular 1 Kasım tarihine dikkat! 1234 TL öde, emekli ol

Bağ-Kur’lular 1 Kasım tarihine dikkat! 1234 TL öde, emekli ol

18.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! 1 Kasım'a kadar başvurup ödeme yapan, avantajlı şekilde bu primlerine kavuşacak. Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek.

Bağ-Kur’lular 1 Kasım tarihine dikkat! 1234 TL öde, emekli ol

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara, bunları avantajlı şekilde ihya (canlandırma) etmeleri için tanınan imkan sürüyor. 1 Temmuz'da başlayan başvuru süresi, 1 Kasım'da sona erecek.

Bu tarihler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını daha az ödemeyle yeniden kullanabilecek. Burada hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

NASIL HESAPLANIYOR?

Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabiliyor.

Bu düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde ise borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.İhya işlemi yapanlar, eğer şartları sağlıyorsa hemen başvurusunu yapıp emekli olabilecek.

İHYA İLE ÖLÜM AYLIĞI

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı içni ihya başvurusu yapabilecek. Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadıABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı
PARTNEREmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldıEmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteğiTBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

Ek gözaltı süreleri 1 yıl uzatılıyor

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Binance Türkiye'de yasaklanacak mı?

Binance Türkiye'de yasaklanacak mı?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.