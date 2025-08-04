Bağcılar’da başlayan serüven 4.400 kilometre ötede Malaga’da bitti! Daltonlar’ın üst düzey yöneticisi Caner Koçer infaz edildi

İspanya'da bir restoranda silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Caner Koçer'in Daltonlar çetesinin üst düzey isimlerinden biri olduğu tespit edildi. Kaçak olarak yurt dışında bulunan Caner Koçer’in hayatını kaybetmesi sonrası örgütün sempatizanları videolu paylaşımlar yapmaya başladı.

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BAĞCILAR’DAN 4.400 KİLOMETRE ÖTEDE SUİKASTE UĞRADI

İspanyol medyası, söz konusu suikasti "Türk çetelerin hesaplaşması" olarak paylaştı. Yine sosyal medyada ve örgüte yakın hesaplar cinayeti Casperlara bağlı çete üyelerinin işlediğini iddia ediyor. Hatırlanacağı gibi daha önce de Yunanistan’daki çete suikastinde birçok örgüt üyesi hayatını kaybetmişti.

Eski bir istihbarat mensubunun Barış Boyun’un adamlarının yerini söylediği ve Atina’da Daltonlar çetesinin üyelerinin suikaste uğradığı çok konuşulmuştu. Barış Boyun, 22 Mayıs 2024’te Türk ve İtalyan polislerin ortak operasyonu sonrası İtalya’da tutuklanmıştı.