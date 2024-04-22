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Bahçeli'den olay 'yerel halk' çıkışı! Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? "Skandalların asıl sorumlusu" diyerek tepki gösterdi

22.04.2024 14:14
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yerel halk' çıkışı gündem yarattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türk vatandaşları için kullandığı 'locals' kelimesinin yankıları sürerken; MHP lideri Bahçeli'den çok sert bir tepki geldi. Bahçeli "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asıl sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir." diye konuştu.

Bahçeli'den olay 'yerel halk' çıkışı! Mehmet Şimşek'i mi hedef aldı? "Skandalların asıl sorumlusu" diyerek tepki gösterdi

'Yerel halk' çıkışı bir anda Ankara gündemine oturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF Bahar Toplantıları esnasında katıldığı bir panelde Türk vatandaşları için kullandığı 'locals' kelimesini kullanmasının yankıları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok sert bir açıklama geldi.

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT 'YEREL HALK' ÇIKIŞI

MHP lideri Bahçeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında yapmış olduğu 'yerel halk' çıkışı bir anda kulisleri hareketlendirdi.

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BAHÇELİ: "MÜFSİT ZİHNİYET"

Söz konusu mesajında Bahçeli "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asıl sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir." dedi.

Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeler yer verdi;

"Küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kastetmektir. Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa, mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir."

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Bahçeli'nin isim vermeden yapmış olduğu 'yerel halk' çıkışı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki olarak algılandı.

'LOCALS' KELİMESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türk vatandaşları için kullandığı ‘locals’ kelimesi tartışma yaratmıştı.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada çok konuşulan konular arasına giren 'yerel halk' ifadesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama gelmiş; Bakanlığın açıklamasında, "Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek MHP
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