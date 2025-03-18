Bahreyn'in para birimi nedir? Bahreyn'in para biriminin kodu ve sembolü

Bahreyn, Basra Körfezinde yer alan bir körfez ülkesi olarak öne çıkmaktadır. Basra Körfezi’nde bulunan tek Arap ülkesi olması sebebiyle Arap toplulukları için de son derece önemli bir ülke olmuştur. Son dönemde hızlıca gelişme gösteren ve bundan dolayı oldukça göç alan Bahreyn en gelişmiş ada devletlerinden biri olarak bilinmektedir. Ülkede her milletten insan yaşarken, aynı şekilde birden farklı resmi diller konuşulmaktadır. Bununla beraber Bahreyn’de yaşayan birçok Türk vatandaşının olduğu da bilinmektedir.

Bahreyn'in para birimi nedir?

Bahreyn ülkesinin resmi para birimi Bahreyn Dinarı olarak geçer. Bahreyn Dinarı, 1000 filseden oluşur. Dünyadaki en değerli para birimlerinden biri olarak öne çıkar. Uluslararası finans platformlarında "BHD" simgesiyle ifade edilir. Bahreyn'de çoğunlukla kullanılan banknotlar 1, 5, 10 ve 20 BHD değerlerindedir. Bununla beraber 500 filseğe ve 1 BHD'ye denk sayılan madeni paralar da kullanılır.

Bahreyn parasının oldukça değerli olmasının sebebi ülkedeki istikrar ve petrolden elde edilen gelirlerdir. Bahreyn ülke içerisindeki petrolü diğer ülkelere ihracat yaparken güçlü bir ekonomi, düşük enflasyon ve ekonomik büyüme ile güçlenmiştir. Bahreyn'deki döviz piyasası hem küçük ve stabilize edilmiş halde olduğundan Dinar’ın değerini korumasına yardım olmaktadır. Ülkenin son derece gelişmiş olan ekonomisi ve petrolü diğer ülkelerden oldukça fazla göçmen almasına neden olmuştur.

Bahreyn Dinarı 16 Ekim 1965 yılında kabul edilmiştir. Para biriminin değerli oluşu Bahreyn’in diğer ülkelerle yaptığı ticarette de bu birimi kullanmasına olanak sağlamaktadır.

Bahreyn’de yaşayan insanların neredeyse 1/5'i büyük şehirlerde yer alırken, en kalabalık şehri ise başkent Manama’dır. Ülke en zengin Körfez ülkeleri arasında yer aldığından Bahreyn’de yaşayan insanların birçoğu iyi eğitimli ve ekonomik durumu iyi kişilerdir. Ama ülke genelindeki birçok sektörde genellikle yabancılar çalışır. Bahreyn vatandaşları arasında yüzde 15'lik bir işsizlik söz konusudur.