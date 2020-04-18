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Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize destekte hız kesmiyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize destekte hız kesmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı."


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf, ekonomik destek,

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