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Bakan Bayraktar: 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.03.2024 15:01
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu sene, 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz." dedi. Bayraktar, "Türkiye olarak enerjideki bu dışa bağımlılık sorununu hep birlikte ortadan kaldırmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bayraktar: 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, "Bu sene, 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Pendik Belediye Başkanı ve AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin'in ev sahipliğindeki toplantıda gençlerle bir araya geldi.

Bayraktar, buradaki konuşmasında petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, yenilenebilir enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"KEŞİFLERLE ENERJİDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin enerjisinin yüzde 70'ine yakınını ithal ettiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"2016'da adına 'Milli Enerji ve Maden Politikası' dediğimiz bir vizyonu ortaya koyduk ve dedik ki, biz artık kendi petrolümüzü ve doğal gazımızı kendi gemilerimiz ile kendi mühendislerimiz ile arayacağız ve inşallah bulacağız. Biz Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han gemilerini filomuza kazandırdık. Bugün Türkiye gururla, iftiharla söylüyorum ki dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosu olan bir ülkedir. Dünyada ilk 10 ülke arasına girmiş diyebilirim. Bu sene, 2024 yılını inşallah keşif yılı olarak ilan edeceğiz. Gelebilecek keşiflerle Türkiye'nin enerjideki doğal gazdaki dışa bağımlılığını düşüreceğiz."

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alnındaki potansiyeline ilişkin, "Güneşi, rüzgarı ve yenilenebilir kaynaklarını kullanan, petrol ve doğal gazını kendisi üreten, nükleer enerjisini yapmış bir Türkiye olarak enerjideki bu dışa bağımlılık sorununu hep birlikte ortadan kaldırmış olacağız." ifadesini kullandı.

"ARTIK PETROL ÜRETİYORUZ"

Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için geçmişte terör nedeniyle uzak kalınan coğrafyalarda arama yaptıklarını belirterek, "Artık petrol üretiyoruz. Şırnak Gabar'da, Türkiye bugün 37 bin varil petrol üretiyor. İnşallah orayı da 100 bin varile çıkaracağız. Yeni keşiflerle orada da Türkiye'nin bu makus talihini, bu dışa bağımlılık kaderini ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer enerjinin Türkiye'nin 70 yıllık hayali olduğunun altını çizen Bayraktar, Akkuyu'da 4 nükleer santralin aynı anda yapıldığını, bittiği zaman Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unun bu santralden karşılanacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden politikasına ilişkin ise "Nerede olursa olsun, hangi maden olursa olsun bunları mutlaka ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bunu yaparken diyoruz ki önce insan önce iş sağlığı ve güvenliği, daha sonra çevre, çevreye zarar vermeden ama katma değerli madencilik yaparak, yani sadece ham maddeyi çıkarıp satarak değil, o ham maddeyi yarı ürüne, yarı mamul veya uç ürüne, nihai ürüne dönüştürerek madencilik yapmak istiyoruz. Bütün bu ortaya koyduğumuz projeleri gerçekleştirdiğimizde Türkiye ekonomik anlamda ileriye gidecek. Türkiye dışa bağımlılığı bitirmiş, bu anlamda jeopolitik olarak çok daha güçlü, bölgesinde sözü daha çok dinlenen ve dünyada hakikaten parmakla gösterilebilecek bir ülke haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
enerji keşif alparslan bayraktar
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