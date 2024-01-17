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Bakan Bayraktar: Enerji ve madencilik sektörüne 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 12:16 | Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji sektörüne yapılacak yatırım bu yıl yüzde 70 arttığını söyledi.

Bakan Bayraktar: Enerji ve madencilik sektörüne 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan enerji ve maden yatırımlarını değerlendirerek, "2024'te enerji ve madencilik sektörüne toplam 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıla kıyasla enerji sektörüne yapılacak yatırımın 2024'te yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira, madencilik sektörüne yapılacak yatırımın da yüzde 34 artışla 106 milyar lira olacağını kaydetti.

En büyük yatırımı doğal gaz ile petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacaklarını aktaran Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024'te 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, doğal gaz ve elektrik iletim altyapısına da önemli miktarda yatırım yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024'te doğal gaz depolama kapasitelerinin artırılması, doğal gaz iletim hattı yapımı ve modernizasyonu, doğal gaz ulaşmayan yerlere doğal gaz arzı sağlanması gibi faaliyetler kapsamında Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 29 milyar lira yatırım gerçekleştirecek. TEİAŞ ise elektrik iletim hatları ve trafo yatırımlarına 28 milyar lira kaynak aktaracak. Böylece diğer yatırımlarla beraber 2024'te enerji ve madencilik sektörüne 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız."

HER YIL 5 BİN MEGAVATSAAT YENİLENEBİLİR YATIRIM

Bayraktar, özel sektörün katkısı ile her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye alacaklarını belirterek, "Hedefimiz, bu yatırımlarla 2035'e kadar mevcut kurulu gücümüze toplam 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklemektir." ifadelerini kullandı.

'2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hatırlatan Bayraktar, 2030'a kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacağının, bu sayede 2040'a kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanacağının altını çizerek şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılında enerji ve madencilik sektörlerine yapacağımız yatırımlar sayesinde doğal gaz ve petrol alanında, inşallah, gerçekleştireceğimiz yeni keşiflerle, sağlayacağımız üretim artışları ile hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Burada özel sektöre de büyük bir görevler düşüyor. Kamu yatırımlarının çok daha üzerinde, özellikle yenilenebilir enerji üretimi alanında özel sektörün gerçekleştireceği yatırımlarla hedeflerimize büyük katkı sunacaklarını düşünüyorum."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Maden yatırım enerji ve tabii kaynaklar bakanı alparslan bayraktar
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