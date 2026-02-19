Bakan Bayraktar, enerjide temel zorlukların talep artışı ve altyapı ihtiyacı olduğunu belirtti!

Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı kapsamında düzenlenen "Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Enerjide Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık" adlı Küresel Enerji Diyaloğu Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, yükselen ekonomiler açısından enerji sektöründe iki temel zorluk olduğunu söyledi.

Bunlardan birincisinin talep artışı olduğunu dile getiren Bayraktar, büyüyen bir ülke olarak son yirmi yılda enerji talebinin neredeyse üç katına çıktığını ifade etti.

Bayraktar, talebin büyük olasılıkla gelecek otuz yılda da en az üç kat daha artacağını vurgulayarak, "'En az' diyorum çünkü yeni unsurlar devreye giriyor. Yapay zeka destekli veri merkezleri, soğutma ihtiyacı, hepimiz bunları konuşuyoruz, elektrikli araçlar ve elektrifikasyon da cabası." dedi.

Bu konuda iki önemli sorunun bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "Birincisi, finansmana ve doğrudan yabancı yatırıma erişim artık daha zor hale geldi. Çünkü geçmişte artan talep baskısıyla karşı karşıya olmayan ancak şimdi talep artışını gören gelişmiş ekonomilerle rekabet etmek zorundayız. İkincisi, teknolojiye veya ekipmana erişim. Örneğin bir kombine çevrim gaz türbini (CCGT) kurmak istediğinizde yoğun talep nedeniyle en az 4–5–6 yıl beklemeniz gerekir." diye konuştu.

Bayraktar, talep artışının ötesinde sektördeki ikinci zorluğun da çok yoğun altyapı geliştirme ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Tedarik zinciri büyük bir sorun. Maden tarafı ise ne yazık ki bu ihtiyacı karşılamıyor ya da desteklemiyor. Bakır, alüminyum, nikel, nadir toprak elementleri. Önümüzde ciddi bir arz açığı var. Bunlar temel zorluklar." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 5 ALANA ODAKLANIYOR!

Bayraktar, Türkiye'de bu konulara yaklaşımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de, daha çeşitli ve daha rasyonel politikalar oluşturuyoruz. Bunları uygulamaya çalışıyor ve beş alana odaklanıyoruz. Azami ölçüde yenilenebilir kaynak kullanımı, enerji verimliliğinde sürekli iyileştirme, oldukça iddialı bir nükleer enerji programı, 2050 yılında büyük ölçekli konvansiyonel nükleer santraller ve küçük modüler reaktörler dahil olmak üzere 20 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Doğal gazı bir geçiş yakıtı olarak değerlendirmek, arama-üretimden, iletim, rafinaj, depolama, yeniden gazlaştırma ve depolamaya kadar yatırımlar yapmak. Son olarak üç hususu vurgulamak isterim: İdeolojik ya da siyasi farklılıkların ötesinde artan işbirliği, yatırımcılara netlik ve öngörülebilirlik sağlamak için politika tutarlılığı ve vatandaşlarımızı sürece dahil etmek, onları eğitmek ve bu zorlu yolculuğun bir parçası haline getirmek kilit önemde. Çünkü günün sonunda aldığımız tüm kararlar kamu desteği ve toplumsal kabul gerektirir."

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada da IEA Bakanlar Toplantısı marjında İspanya Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen Munoz ile görüştüklerini belirterek, "İki ülke de yenilenebilir enerjide yüksek hedeflere sahip ve şebekelerini hızla dönüştürüyor. Bu çerçevede hem ülkelerimizin enerji stratejilerini hem de madencilik ve elektrik üretimi alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, görüşmede deniz üstü rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enterkonneksiyon altyapı alanları ve yapılabilecek ortak işbirliklerine dair değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır