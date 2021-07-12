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Bakan Bilgin açıkladı: İşçilerin SGK ödemelerini devlet karşılıyor

12.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “İşe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan vergi devlet tarafından karşılanıyor. Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor. Normalde 12 ay süreyle geçerli olan destek; kadınlar, 18 - 25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanıyor.” dedi.

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İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağladıklarına dikkat çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3.500 liradan fazla olduğunu, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu söyledi.

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Bilgin, 2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31.12.2020’de sona erdiğini ancak 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bakan Bilgin, “İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile birlikte her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız” dedi.

Kaynak: İHA

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