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Bakan duyurdu: Evde bakım, engelli, yaşlılık aylığı ve SED ödemeleri arttı! İşte yeni sosyal yardım parası miktarları

12.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin 1.797 TL’ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin 1.259 TL’ye ve yaşlı aylığının da 828 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan duyurdu: Evde bakım, engelli, yaşlılık aylığı ve SED ödemeleri arttı! İşte yeni sosyal yardım parası miktarları

2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade eden Bakan Yanık, 2021’de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

EVDE BAKIM YARDIMI 1.797 TL OLDU

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.

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Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin de bilgi verdi. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Bakan Yanık SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1.161 TL’den 1.259 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL’lik destek sağlandığını belirtti.

Sosyal hizmet modelleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Bakan Yanık, böylece vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçladıklarını ifade etti. Yanık, “Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Kaynak: İHA

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