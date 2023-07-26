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Bakan Bolat duyurdu! Tutarlar değişti... Hibe destekleri artırıldı

26.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından hibe desteklerinin artırıldığını açıkladı. Bolat açıklamasında, "Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat duyurdu! Tutarlar değişti... Hibe destekleri artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan hibe tutarları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakan Bolat, "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Devamında yeni rakam ve oranları duyuran Bolat, "Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir." ifadelerini kullandı.

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BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Öte yandan Bolat, "Destek Programına ilişkin başvurular 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Hibe desteği hibe

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