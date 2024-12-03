Bakan Bolat ek gümrük vergileri için "Anlayış bekliyoruz" demişti! Sosyal medyada tüketicilerden tepki yağdı

NTV'nin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ek gümrük vergisi kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Buradaki amacın yerli üreticiyi korumak olduğunu aktaran Bolat, bu konuda tüketicilerden anlayış beklediklerini söyledi.

ESNAF VE KOBİ'LERDEN GELEN ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU

Bakan Bolat, son düzenlemelerle yurt dışından yapılan alışveriş limitinin kargo dahil 30 Euro’ya düşürüldüğünü anımsattı. Bu kararın alınmasında esnaf ve KOBİ’lerden gelen yoğun şikayetlerin etkili olduğunu belirtti. Bazı firmaların kargo bedelini düşük göstererek ek vergiden kaçınmaya çalıştığını da söyleyen Bolat, bu nedenle kargo ücretinin de alışveriş tutarına dahil edildiğini söyledi.

"HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEK ADINA BU DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Bolat, "Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo avantajını kullanması, yerli üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Haksız rekabeti önlemek adına bu düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi ve alınan bu önlemlerin uzun vadede Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

"HEP TÜKETİCİDEN BEKLİYORSUNUZ"

Bakan Bolat'ın bu açıklamaları kısa sürede gündem olurken sosyal medyada birçok paylaşıma yer verildi. Konuya tepki gösteren bazı vatandaşlar, "Hep tüketiciden bekliyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde: