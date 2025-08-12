FİNANS

Bakan Bolat 'Ekonomide yüz güldüren veriler' diyerek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayına ilişkin açıkladığı ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek, "Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor" dedi.

Bakan Bolat 'Ekonomide yüz güldüren veriler' diyerek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayına ilişkin açıkladığı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Bolat, cari işlemler açığında gerilemenin sürdüğünü ve temmuz ile ağustos aylarında fazla verilmesini beklediklerini açıkladı.

"Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor" yazan Bolat, ihracat ve hizmet gelirlerindeki artışın cari dengeye olumlu yansıdığını vurguladı.

Cari işlemler açığının Haziran ayında yıllıklandırılmış olarak, 18,9 milyar dolara gerilediğini açıklayan Bolat, "Geçen yıl bu açık 20,2 milyar dolar idi. Cari işlemler hesabı haziran ayında 2 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2,6 milyar dolar fazla verdi. Cari işlemler açığı 2025 yılının ilk 6 ayında 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesi ve yıllıklandırılmış son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin görüleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bolat, bu yılın ilk 6 ayında mal ihracatının geçen yılın aynı aylarına göre artmasının ve hizmet ihracatının güçlü şekilde yükselmeye devam etmesinin, cari işlemler dengesindeki olumlu tablonun sürmesini sağladığını dile getirdi.

Bolat, Haziran 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının yüzde 7,1 artışla 117,7 milyar dolara çıktığını, seyahat gelirlerinin 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 40,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

"CARİ DENGEDE İSTİKRARLI TABLO DEVAM EDECEK"

Toplam mal ve hizmet ihracatının yüzde 4,3 artışla 384,7 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve ithalat artışını kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin etkisiyle, 2025 yılında cari işlemler dengesindeki istikrarlı tablo devam etmektedir" açıklamasında bulundu. (İHA)

Bakan Bolat Ekonomide yüz güldüren veriler diyerek açıkladı 4

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı TCMB ömer bolat
