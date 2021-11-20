Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin m3'e yükseldi

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve Doğal Gaz aramaları son sürat devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelere ilişkin olarak önemli bir tweet paylaştı.

"GÜNLÜK 650 BİN M3'E YÜKSELDİ"

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"28 Temmuz 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.

20 Kasım 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

???? 28 Temmuz 2021

✅ Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.



???? 20 Kasım 2021

????Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor.



Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.???? pic.twitter.com/rUh5bqKhUr — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 20, 2021



