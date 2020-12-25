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Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa lityum üretimine başlıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 11:16 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz' dedi.

Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa lityum üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz."


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bor ne oldu boooor bosverin lityum u uranyum u
Müjdeeeeeeee !! :)) demediniz ama..:)
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