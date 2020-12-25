Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa lityum üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz."

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.



Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 25, 2020



