Bakan duyurdu: 47 ilaç daha geri ödeme listesinde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; biri ileri evre over kanserinde kullanılan immunoterapi olmak üzere 3 adet kanser ilacı, multiple skleroz hastalığında sadece yetişkinlerde kullanılmakta iken çocuk hastaların ilaca erişimini sağlamak üzere 3 adet multipl skleroz ilacı, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığında kullanılan 1 adet İmmunosupresan ilaç, 7 adet antibiyotik, 6 adet Kan ürünü, 3 adet Diyabet ilacı olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

36 İLAÇ YERLİ ÜRETİM

Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan 36 adedinin yerli üretim olduğunu belirtti. Eklenen 47 adet ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle yeni tedavilere ve alternatif tedavi seçeneklerine erişim kolaylıkları doğduğunu ve vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.







