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Bakan duyurdu! Çiftçilere 889 milyon TL destek ödemesi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 10:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde 889 milyon 114 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan duyurdu! Çiftçilere 889 milyon TL destek ödemesi başlıyor

Pakdemirli, çeşitli kalemlerdeki destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin liralık destek verileceğini aktaran Pakdemirli, "Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticimize 208 milyon 750 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında 94 bin 795 üreticimize 153 milyon 30 bin lira, zeytinyağı desteği kapsamında 28 bin 158 üreticimize 55 milyon 884 bin lira, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) desteği kapsamında ise 9 bin 92 üreticimize 42 milyon 814 bin lira bugün saat 17.00'den sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık'ta saat 17.00'den sonra yapılacak." bilgisini verdi.

'ÖDEME TEK SEFERDE YAPILACAK'

Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteklemeleri kapsamında 870 yetiştiriciye 111 milyon 462 bin lira ödeneceğini açıkladı. Pakdemirli, diğer destek kalemlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Küpe uygulama, atık-aşı desteklemeleri kapsamında 370 yetiştiricimize 3 milyon 34 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 1466 yetiştiricimize 57 milyon 976 bin lira, hayvan gen kaynaklarının koruma desteklemeleri kapsamında 3 bin 73 yetiştiricimize 35 milyon 381 bin lira, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 88 projeye 32 milyon 545 bin lira, tarımsal yayım danışmanlık desteği kapsamında 585 danışmana 23 milyon 628 bin lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında 4 bin 953 üreticimize 10 milyon 99 bin lira, Ar-Ge desteği kapsamında 43 projeye 4 milyon 563 bin lira, sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri kapsamında 1995 üreticimize 10 milyon 792 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında 17 firmaya 9 milyon 34 bin lira, süt desteklemeleri kapsamında 3 bin 684 yetiştiricimize 5 milyon 231 bin lira, işlenmiş su ürünleri desteklemeleri kapsamında 5 yetiştiricimize ise 431 bin lira bugün saat 17.00'den sonra tek seferde yapılacaktır. Çiftçi ve yetiştiricilerimize yapacağımız toplam 889 milyon 114 bin lira hayırlı ve bereketli olsun."

KAYNAK:AA


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