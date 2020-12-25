Bakan duyurdu! Çiftçilere 889 milyon TL destek ödemesi başlıyor

Pakdemirli, çeşitli kalemlerdeki destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Yem desteği çerçevesinde 298 bin 540 yetiştiriciye 124 milyon 460 bin liralık destek verileceğini aktaran Pakdemirli, "Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 bin 372 üreticimize 208 milyon 750 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı desteği kapsamında 94 bin 795 üreticimize 153 milyon 30 bin lira, zeytinyağı desteği kapsamında 28 bin 158 üreticimize 55 milyon 884 bin lira, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) desteği kapsamında ise 9 bin 92 üreticimize 42 milyon 814 bin lira bugün saat 17.00'den sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık'ta saat 17.00'den sonra yapılacak." bilgisini verdi.

'ÖDEME TEK SEFERDE YAPILACAK'

Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteklemeleri kapsamında 870 yetiştiriciye 111 milyon 462 bin lira ödeneceğini açıkladı. Pakdemirli, diğer destek kalemlerine ilişkin şunları kaydetti: