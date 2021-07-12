Bakan Pakdemirli duyurdu! TARSİM Diyarbakır'da kuraklık hasar ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak." dedi.

Kaynak: DHA



