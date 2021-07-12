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Bakan Pakdemirli duyurdu! TARSİM Diyarbakır'da kuraklık hasar ödemeleri bugün başlıyor

12.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM Diyarbakır'da kuraklık hasar ödemelerinin bugün itibarıyla verilmeye başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak." dedi.

Kaynak: DHA

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