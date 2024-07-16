FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan duyurdu: Evde Bakım Yardımı'ndan yararlananların sayısı belli oldu

Bakan duyurdu: Evde Bakım Yardımı'ndan yararlananların sayısı belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Toplam 4,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık” açıklamasını yaptı.

Bakan duyurdu: Evde Bakım Yardımı'ndan yararlananların sayısı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN BAKIMLARININ EVDE YAPILMASINI ÖNCELİYORUZ"

Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, “Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

"4,1 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI’NI HESAPLARA YATIRDIK"

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylık 7.608 TL ödeme yapılırken, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9.077 TL’ye çıkarıldığını belirten Göktaş, ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Kirayı IBAN'a yatıranlar için mahkemeden dikkat çeken karar! Tahliye bile edilebilirsiniz, bu detayı atlamayın! Kirayı IBAN'a yatıranlar için mahkemeden dikkat çeken karar! Tahliye bile edilebilirsiniz, bu detayı atlamayın!
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı
En Çok Okunan Haberler
15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

Trump suikasti iddiası gündem olmuştu! 2024 kehanetleri çok konuşuldu

Trump suikasti iddiası gündem olmuştu! 2024 kehanetleri çok konuşuldu

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Seyahat severlerin bir numarası! Samsonite çantalar indirimde

Seyahat severlerin bir numarası! Samsonite çantalar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.