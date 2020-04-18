Bakan duyurdu: İhracat ürünlerini taşıyan 940 metrelik, tren yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni nesil korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığını aktardı. Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak, insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke ticareti Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor” diye konuştu.

Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a yüklerin Bakü Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden ulaştırıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, BTK hattının açılışından bu yana en fazla yükü taşıyan en uzun trenin de Kars’tan yola çıktığını bildirdi.

"BU TREN, BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTINDA ŞU ANA KADAR İŞLETİLEN EN UZUN TREN OLMAZ ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR"

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a kadar gidecek yükleri taşıyan trenin 82 konteynerden oluştuğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya’da üretilen ihraç malzemelerini taşıyan trenin 940 metre uzunluğunda olduğunun altını çizerek, şunları aktardı: