Bakan Elvan: Kovid-19 nedeniyle kasım itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya 74 milyon lira tazminat ödendi

Elvan, Sabah gazetesinin "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katılarak "Sigorta Paneli"nin açılış konuşmasını yaptı.

Ülke ekonomisine tasarruf sağlama işlevini yerine getiren sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün her geçen yıl istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini aktaran Elvan, sektörde 63 şirketin faaliyet gösterdiğini, aktif toplamının 284 milyar liraya, toplam primlerin 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısının 12,5 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Elvan, sektörün istihdama doğrudan katkısının da 100 bin kişinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Tabii sistemin istikrarlı ve güvenilir şekilde işletilmesini sağlama noktasında, güçlü kurumsal çerçevenin varlığı kritik bir fonksiyon üstleniyor. Geçtiğimiz sene kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hızla teşkilatlanarak, sektördeki ihtiyaçları tespit etti. Sigorta sektörümüz ilk günden itibaren pandemiyle mücadeleye destek vermek adına pek çok adım attı. Paydaşlarla, kamuyla ve vatandaşlarımızla güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen, salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçildi. Bu kapsamda Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Başka bir ifadeyle, sektör Kovid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olarak ülkemize hizmet etti."